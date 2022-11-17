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酒菜伺候瘋世足 台北遠東冠軍預測「抽免費套房」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
寰宇雞翅料理四支280元、六支350元。圖／台北遠東香格里拉提供
寰宇雞翅料理四支280元、六支350元。圖／台北遠東香格里拉提供

四年一度的世足賽終將在卡達揭開序幕，台北遠東香格里拉11月18日至12月18日期間於馬可波羅酒廊提供大螢幕觀賽，搭配美食美酒助興，包括主廚團隊設計的「世足盃限定寰宇風味雞翅」，以8個國家隊代表8款特色風味雞翅料理，每份280元起，同時推出台虎精釀瓶裝酒買三送一，每瓶150元起。

此外，活動期間於馬可波羅酒廊消費滿1千元或入住台北遠東香格里拉豪華閣任一房型，即可參加「與世足同樂 冠軍大預測抽免費套房」抽獎活動，有機會免費體驗雅仕套房三天兩夜假期（價值58,905元）。

位於飯店38樓的馬可波羅酒廊今年搶搭世足熱，現場設置投影牆及大型電視播放精彩賽事，主廚還特別準備「世足盃限定寰宇風味雞翅」料理，精選8國人氣代表隊的特色料理，其中包含巴西酸辣多汁炸雞、法國普羅旺斯香料燉雞翅、阿根廷檸香青醬炸雞翅、荷蘭炸雞翅佐傳統薯泥等，另有源自18世紀的比利時著名家常菜餚─比利時高湯燉雞翅，用蘿蔔、西芹和蘑菇等各式蔬菜加入奶油白醬燉煮出雞肉的香甜，充滿奶香且滑順口感，也是一道暖心的冬日料理。

每道雞翅料理四支280元、六支350元。酒廊同步推出台虎精釀瓶裝酒買三送一的活動，每瓶150元起，囊括系列風味啤酒包含「再見柚子」、「金桔的巨人」、「餞男醋女」、「長島冰啤」、「青甘寶貝」、台虎精釀IPA及台虎生啤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北遠東香格里拉「與世足同樂 冠軍大預測」抽免費雅仕套房三天兩夜(價值58,905元)。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「與世足同樂 冠軍大預測」抽免費雅仕套房三天兩夜(價值58,905元)。圖／台北遠東香格里拉提供
馬可波羅酒廊跟著世足與世界乾杯，台虎精釀瓶裝酒買三送一、每瓶150元起。圖／台北遠東香格里拉提供【貼心提醒：飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】
馬可波羅酒廊跟著世足與世界乾杯，台虎精釀瓶裝酒買三送一、每瓶150元起。圖／台北遠東香格里拉提供【貼心提醒：飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】

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