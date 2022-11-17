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以阿里山之名！德系設計NOMOS 推大西門鐘表獨賣款
水準以上的高品質設計、工藝，總要能和生活結合，就會成為日常都能享受的奢華。德國機械表中，NOMOS始終在中價位腕表穩坐一席之地，並以合理的價位、穩定精湛的工藝，展現來自德國格拉蘇蒂小鎮的製表淵源。品牌近日並有新品到貨：Club Sport Automatik腕表綠色限量版，並僅在西門町商圈的大西門鐘表，獨家販售。
提及德國設計：以「形隨機能」為主張的包浩斯學派，正是NOMOS在設計上的信奉教條。沒有過多花俏造工、繁複線條，但以機能出發，在帶有簡約的同時，仍然維持穩定、高品質與精密等諸多特點。
41.5毫米的精鋼表殼內運用了DUW 5001自動上鍊機芯，具備時間、小秒針顯示，並具備200公尺防水性能。而這只限量版的特殊之處就在於運用了阿里山系的橄欖綠當成面盤顏色，同時飾有夜光塗料的指針也改為金質，綠金輝映，展現出台灣山林的獨特與活躍生命力。
由於NOMOS是獨立表廠，表款運用的NOMOS自製擒縱系統並具備了NOMOS自製的擒縱系統，機芯並具備停秒裝置，可更精確地校正時間，機芯再經過六方位調校、藍鋼螺絲與多種打磨修飾，Club Sport表帶並具備易拆式結構，全球限量28只，價格店洽。
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