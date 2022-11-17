林依晨化身「軍事風」蘿莉 同台曾敬驊相挺COACH快閃店

為迎接節日氣氛，COACH今日於台北新光三越A11（南門方向）開啟Holiday期間限定店。現場除陳列完整的季節與節日兩大區塊單品，以及高達兩公尺、聖誕老公公版本的Rexy暴龍，再邀請到林依晨、曾敬驊化身一日「節慶感」CP，歡樂現身。

一身Varsity酒紅色連毛外套的曾敬驊，全身復古中帶著美式學院風。他並回應年末應該會與朋友、高中或大同學相約，當被追問難道沒有與女性朋友相聚的計畫？曾敬驊則酷酷表示，「跟朋友過比較好」。林依晨則自評今日全身造型不只可愛還很有個性，另外Liza長筒軍事皮靴與可收納小物的Heart斜背手袋，都讓跑趴「很有續航力」。

林依晨今日出席時以黑色Bnnie外套搭配經典紅黃格紋洋裝與Liza皮革高筒軍靴，展現出變奏的「軍事風」蘿莉造型。曾敬驊身上的男式毛革拼接羽絨大衣則以羊毛、拼接、跳色設計格外搶眼，尤其身上的League經典Signature帆布與Rexy恐龍印花腰包，更帶出大男孩的童心玩趣。