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林依晨化身「軍事風」蘿莉 同台曾敬驊相挺COACH快閃店
為迎接節日氣氛，COACH今日於台北新光三越A11（南門方向）開啟Holiday期間限定店。現場除陳列完整的季節與節日兩大區塊單品，以及高達兩公尺、聖誕老公公版本的Rexy暴龍，再邀請到林依晨、曾敬驊化身一日「節慶感」CP，歡樂現身。
一身Varsity酒紅色連毛外套的曾敬驊，全身復古中帶著美式學院風。他並回應年末應該會與朋友、高中或大同學相約，當被追問難道沒有與女性朋友相聚的計畫？曾敬驊則酷酷表示，「跟朋友過比較好」。林依晨則自評今日全身造型不只可愛還很有個性，另外Liza長筒軍事皮靴與可收納小物的Heart斜背手袋，都讓跑趴「很有續航力」。
林依晨今日出席時以黑色Bnnie外套搭配經典紅黃格紋洋裝與Liza皮革高筒軍靴，展現出變奏的「軍事風」蘿莉造型。曾敬驊身上的男式毛革拼接羽絨大衣則以羊毛、拼接、跳色設計格外搶眼，尤其身上的League經典Signature帆布與Rexy恐龍印花腰包，更帶出大男孩的童心玩趣。
本次Coach Holiday限定主題快閃店中，原本運用於服裝的Shearling布料，轉為運用在討喜的絨毛小熊、隨身包款上，包款並有暗紫、米白兩種顏色。高人氣的Rexy暴龍除化身為兩公尺高的聖誕造型裝置，更出現在名片夾、各式皮件上，並有不同尺寸，其中名片夾與小皮夾更被曾敬驊挑選為年末交換禮物的推薦單品。快閃店已從即日起至12月8日先於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門展出，並自12月9日至1月2日，同時在新光三越台北信義新天地A11館1樓北向大門，與新光三越台中中港店1樓水舞廣場，台北與台中，兩地聯展。
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