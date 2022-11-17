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林依晨化身「軍事風」蘿莉 同台曾敬驊相挺COACH快閃店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林依晨以一身經典紅黃格紋洋裝外搭格紋外套、Heart斜背包十足少女感，同時耳畔的哨子電池不對稱耳環和哨子造型皮革頸鏈，更是搶眼單品。圖 / 記者吳致碩攝影
林依晨以一身經典紅黃格紋洋裝外搭格紋外套、Heart斜背包十足少女感，同時耳畔的哨子電池不對稱耳環和哨子造型皮革頸鏈，更是搶眼單品。圖 / 記者吳致碩攝影

為迎接節日氣氛，COACH今日於台北新光三越A11（南門方向）開啟Holiday期間限定店。現場除陳列完整的季節與節日兩大區塊單品，以及高達兩公尺、聖誕老公公版本的Rexy暴龍，再邀請到林依晨、曾敬驊化身一日「節慶感」CP，歡樂現身。

一身Varsity酒紅色連毛外套的曾敬驊，全身復古中帶著美式學院風。他並回應年末應該會與朋友、高中或大同學相約，當被追問難道沒有與女性朋友相聚的計畫？曾敬驊則酷酷表示，「跟朋友過比較好」。林依晨則自評今日全身造型不只可愛還很有個性，另外Liza長筒軍事皮靴與可收納小物的Heart斜背手袋，都讓跑趴「很有續航力」。

林依晨今日出席時以黑色Bnnie外套搭配經典紅黃格紋洋裝與Liza皮革高筒軍靴，展現出變奏的「軍事風」蘿莉造型。曾敬驊身上的男式毛革拼接羽絨大衣則以羊毛、拼接、跳色設計格外搶眼，尤其身上的League經典Signature帆布與Rexy恐龍印花腰包，更帶出大男孩的童心玩趣。

本次Coach Holiday限定主題快閃店中，原本運用於服裝的Shearling布料，轉為運用在討喜的絨毛小熊、隨身包款上，包款並有暗紫、米白兩種顏色。高人氣的Rexy暴龍除化身為兩公尺高的聖誕造型裝置，更出現在名片夾、各式皮件上，並有不同尺寸，其中名片夾與小皮夾更被曾敬驊挑選為年末交換禮物的推薦單品。快閃店已從即日起至12月8日先於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門展出，並自12月9日至1月2日，同時在新光三越台北信義新天地A11館1樓北向大門，與新光三越台中中港店1樓水舞廣場，台北與台中，兩地聯展。

以連帽Varsity酒紅色外套搭配皮革短褲、Trooper騎士靴、並手提字母拼接包款的曾敬驊，洋溢著青春的美式學院氣息。圖 / 記者吳致碩攝影
以連帽Varsity酒紅色外套搭配皮革短褲、Trooper騎士靴、並手提字母拼接包款的曾敬驊，洋溢著青春的美式學院氣息。圖 / 記者吳致碩攝影
少見全黑的心型包款、手提箱行包，搭配了經典的菱形格紋，展現出COACH的美式大都會俐落風格，價格店洽。圖 / 記者釋俊哲攝影
少見全黑的心型包款、手提箱行包，搭配了經典的菱形格紋，展現出COACH的美式大都會俐落風格，價格店洽。圖 / 記者釋俊哲攝影
COACH Holiday快閃店以紅綠二色的搶眼對比為色彩主軸，並帶來佳節的假日聯想與歡樂氣氛。圖 / COACH提供
COACH Holiday快閃店以紅綠二色的搶眼對比為色彩主軸，並帶來佳節的假日聯想與歡樂氣氛。圖 / COACH提供
高約兩公尺的Rexy暴龍聖誕版，將從即日起登場COACH新光三越A11快閃店，並成為年末打卡的人氣熱點。圖 / COACH提供
高約兩公尺的Rexy暴龍聖誕版，將從即日起登場COACH新光三越A11快閃店，並成為年末打卡的人氣熱點。圖 / COACH提供
討喜的Rexy暴龍，出現在本季各式手拿包、托特包、腰包等皮件上。圖 / 記者釋俊哲攝影
討喜的Rexy暴龍，出現在本季各式手拿包、托特包、腰包等皮件上。圖 / 記者釋俊哲攝影
具有COACH首字母C的皮件小包，本季再進化為帶有鑰匙孔的精緻設計，並可實際上鎖，價格店洽。圖 / 記者釋俊哲攝影
具有COACH首字母C的皮件小包，本季再進化為帶有鑰匙孔的精緻設計，並可實際上鎖，價格店洽。圖 / 記者釋俊哲攝影
COACH Holiday期間快閃店先將於新光三越A11南門廣場登場，現場並有搶眼的Rexy暴龍聖誕版，討喜逗趣。圖 / 記者吳致碩攝影
COACH Holiday期間快閃店先將於新光三越A11南門廣場登場，現場並有搶眼的Rexy暴龍聖誕版，討喜逗趣。圖 / 記者吳致碩攝影
除了Rexy包款，包含黑、白、紅色的格紋與Coach Monogram、以及帶有Shearling絨毛的翻領外套，都是本季秋冬推薦衣物單品。圖 / 記者釋俊哲攝影
除了Rexy包款，包含黑、白、紅色的格紋與Coach Monogram、以及帶有Shearling絨毛的翻領外套，都是本季秋冬推薦衣物單品。圖 / 記者釋俊哲攝影
COACH Holiday快閃店已從即日起至12月8日先於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門展出，並自12月9日至1月2日，同時在新光三越台北信義新天地A11館1樓北向大門，與新光三越台中中港店1樓水舞廣場，台北與台中兩地聯展。圖 / COACH提供
COACH Holiday快閃店已從即日起至12月8日先於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門展出，並自12月9日至1月2日，同時在新光三越台北信義新天地A11館1樓北向大門，與新光三越台中中港店1樓水舞廣場，台北與台中兩地聯展。圖 / COACH提供
林依晨（左）與曾敬驊今日一身喜氣造型，一同出席COACH Holiday期間限定快閃店。圖 / 記者吳致碩攝影
林依晨（左）與曾敬驊今日一身喜氣造型，一同出席COACH Holiday期間限定快閃店。圖 / 記者吳致碩攝影

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