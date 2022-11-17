保暖裝備也要升級！GU招牌夾層外套版型再進化、15種色彩隨心挑選

為年末出遊、聚會的禦寒造型做好準備！時尚服飾品牌GU推出升級的HEAT PADDED夾層外套系列，除了有經典、短版、變化款等不同版型，更有高達15種顏色選擇。於是GU邀請代言人中條彩未、今田美櫻和高橋文哉來演繹HEAT PADDED夾層外套的保暖搭配，透過他們的示範穿出繽紛冬季Look。

GU全新HEAT PADDED夾層外套系列持續升級，在尺寸、款式、剪裁和顏色上提供豐富選擇，讓所有人都能依照自己的穿搭喜好，找到心儀單品。升級版系列採用保溫性高且輕盈的中空纖維材質，含有更多空氣層的顆粒狀棉花，防止熱度流失的同時又能夠達到良好的保暖效果。而且表層使用防潑水材質，不用怕因小雨或潮濕而影響外套內部保暖效果的發揮。除了經典版型，更有短版和變化款版型，其中的經典版型的女裝款式更有可拆式的連帽，隨心變換，防風的同時加倍保暖；男裝的經典款夾層外套則放大拉鍊拉片，方便穿脫。而短版設計是首次推出，專屬女生流行款式，透過肩膀部分及胸圍的寬版設計營造出休閒感。另外還有變化版的MA-1男裝外套和男、女背心等，然而最受關注的則是除了黑、白、咖啡基本色系，更提供黃色、蘋果薄荷綠色，或是梅果紅、淡紫色等15種顏色選擇，全系列1,500元有找。

GU全新HEAT PADDED夾層外套系列上市，邀請代言人高橋文哉親自演繹保暖穿搭。圖／GU提供

美式休閒品牌Gap對於禦寒穿著需求，則呈現抱抱絨系列服飾，標榜觸感如雲朵般的輕柔，設計更融合多種經典元素，推出包括長袖T恤、連帽上衣和外套等商品。這系列採用雙面複合珊瑚絨面料製成，正面為柔軟珊瑚絨，背面搭配手感細緻的搖粒絨。設計圖樣多元，加上暖調駝色，結合經典Logo、格紋、印花、撞色等元素，混搭出時髦的街頭感。簡潔俐落設計，透過不同層次搭配，能讓造型再升級。

Gap對於禦寒穿著需求，則呈現抱抱絨系列服飾，標榜觸感如雲朵般的輕柔，設計更融合多種經典元素。圖／Gap提供

GU男裝HEAT PADDED立領外套1,490元。圖／GU提供

GU女裝HEAT PADDED夾層外套1,490元。圖／GU提供

GU男裝HEAT PADDED夾層MA-1外套1,490元。圖／GU提供

GU女裝HEAT PADDED夾層短版外套1,490元。圖／GU提供

Gap抱抱絨系列男裝Logo軟毛珊瑚絨休閒上衣1,699元。圖／Gap提供

Gap抱抱絨系列女裝Logo方格軟毛珊瑚絨半拉鍊連帽休閒上衣1,999元。圖／Gap提供