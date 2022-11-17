快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

保暖裝備也要升級！GU招牌夾層外套版型再進化、15種色彩隨心挑選

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GU代言人中條彩未及今田美櫻（右）詮釋HEAT PADDED夾層外套時髦穿搭。圖／GU提供
GU代言人中條彩未及今田美櫻（右）詮釋HEAT PADDED夾層外套時髦穿搭。圖／GU提供

為年末出遊、聚會的禦寒造型做好準備！時尚服飾品牌GU推出升級的HEAT PADDED夾層外套系列，除了有經典、短版、變化款等不同版型，更有高達15種顏色選擇。於是GU邀請代言人中條彩未、今田美櫻和高橋文哉來演繹HEAT PADDED夾層外套的保暖搭配，透過他們的示範穿出繽紛冬季Look。

GU全新HEAT PADDED夾層外套系列持續升級，在尺寸、款式、剪裁和顏色上提供豐富選擇，讓所有人都能依照自己的穿搭喜好，找到心儀單品。升級版系列採用保溫性高且輕盈的中空纖維材質，含有更多空氣層的顆粒狀棉花，防止熱度流失的同時又能夠達到良好的保暖效果。而且表層使用防潑水材質，不用怕因小雨或潮濕而影響外套內部保暖效果的發揮。除了經典版型，更有短版和變化款版型，其中的經典版型的女裝款式更有可拆式的連帽，隨心變換，防風的同時加倍保暖；男裝的經典款夾層外套則放大拉鍊拉片，方便穿脫。而短版設計是首次推出，專屬女生流行款式，透過肩膀部分及胸圍的寬版設計營造出休閒感。另外還有變化版的MA-1男裝外套和男、女背心等，然而最受關注的則是除了黑、白、咖啡基本色系，更提供黃色、蘋果薄荷綠色，或是梅果紅、淡紫色等15種顏色選擇，全系列1,500元有找。

GU全新HEAT PADDED夾層外套系列上市，邀請代言人高橋文哉親自演繹保暖穿搭。圖／GU提供
GU全新HEAT PADDED夾層外套系列上市，邀請代言人高橋文哉親自演繹保暖穿搭。圖／GU提供

美式休閒品牌Gap對於禦寒穿著需求，則呈現抱抱絨系列服飾，標榜觸感如雲朵般的輕柔，設計更融合多種經典元素，推出包括長袖T恤、連帽上衣和外套等商品。這系列採用雙面複合珊瑚絨面料製成，正面為柔軟珊瑚絨，背面搭配手感細緻的搖粒絨。設計圖樣多元，加上暖調駝色，結合經典Logo、格紋、印花、撞色等元素，混搭出時髦的街頭感。簡潔俐落設計，透過不同層次搭配，能讓造型再升級。

Gap對於禦寒穿著需求，則呈現抱抱絨系列服飾，標榜觸感如雲朵般的輕柔，設計更融合多種經典元素。圖／Gap提供
Gap對於禦寒穿著需求，則呈現抱抱絨系列服飾，標榜觸感如雲朵般的輕柔，設計更融合多種經典元素。圖／Gap提供

GU男裝HEAT PADDED立領外套1,490元。圖／GU提供
GU男裝HEAT PADDED立領外套1,490元。圖／GU提供

GU女裝HEAT PADDED夾層外套1,490元。圖／GU提供
GU女裝HEAT PADDED夾層外套1,490元。圖／GU提供

GU男裝HEAT PADDED夾層MA-1外套1,490元。圖／GU提供
GU男裝HEAT PADDED夾層MA-1外套1,490元。圖／GU提供

GU女裝HEAT PADDED夾層短版外套1,490元。圖／GU提供
GU女裝HEAT PADDED夾層短版外套1,490元。圖／GU提供

Gap抱抱絨系列男裝Logo軟毛珊瑚絨休閒上衣1,699元。圖／Gap提供
Gap抱抱絨系列男裝Logo軟毛珊瑚絨休閒上衣1,699元。圖／Gap提供

Gap抱抱絨系列女裝Logo方格軟毛珊瑚絨半拉鍊連帽休閒上衣1,999元。圖／Gap提供
Gap抱抱絨系列女裝Logo方格軟毛珊瑚絨半拉鍊連帽休閒上衣1,999元。圖／Gap提供

GU男裝HEAT PADDED背心990元。圖／GU提供
GU男裝HEAT PADDED背心990元。圖／GU提供

保暖 珊瑚

延伸閱讀

車體結構、線束系統大升級

Luxgen URX NEO月底現身 升級Apple CarPlay及全速域ACC

耗資157億餘元 空軍司令部證實長程預警雷達將升級

TGI FRIDAYS「豬肋排買一送一」在這天！出示「+1歲」證件 甜點升級免費送

相關新聞

最全球化南韓女團來台門票秒殺 Blackpink歐美、東南亞擴粉術

4萬5,000張的實體演唱會門票，哪位明星有本領開賣一秒鐘就完售？就連高雄演唱會附近的5星級飯店，3小時內也被搶訂一空。答案只可能是她們——韓國女團Blackpink。

丹丹漢堡最高漲6元！1套餐降價2商品停售 粉專：還是佛

另外還有7項單點也漲價，分別是「無骨雞塊5塊、地瓜薯條、烤醬雞堡」漲價2元；「無骨雞塊9塊、玉米濃湯、脆皮炸雞（腿、塊）」漲價3元；「鮮脆雞腿堡」漲價4元，而套餐加購的地瓜薯條也調升2元。

台灣國際咖啡展開跑 新北鶯歌燒品牌參展

新北市鶯歌陶瓷博物館自2008年起推出鶯歌燒品牌計畫，為提升鶯歌燒知名度，自今日起至21日，於國內咖啡會展「2022台灣...

萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」！紅豆、奶油兩種口味

以往只能在夜市或街邊攤販才能品嘗的車輪餅，現在也可以在萊爾富超商吃到！萊爾富搶攻熱食點心商機，即日起開賣「車輪餅」，打造...

Burano蕾絲秀絕藝 江詩丹頓Égéries新款女表太浪漫

手表面盤上的工藝大多與金屬相關，偏向堅硬、故實的調性。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）推出...

真的來了！全家便利商店X嵜本SAKImoto Bakery「玉米濃湯霜淇淋」新登場

顛覆想像的新滋味，全家便利商店把玉米濃湯變霜淇淋了！日前全家便利商店與嵜本SAKImoto Bakery跨界聯手推出熱玉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。