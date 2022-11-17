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為居家增添耶誕氛圍 韓系爆紅香氛cocodor推限量禮盒

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
cocodor耶誕限量禮盒。圖／cocodor提供
cocodor耶誕限量禮盒。圖／cocodor提供

想到節慶，就是即將到來的耶誕節。每當耶誕節前夕，大街小巷都會有著琳瑯滿目的歡慶布置，在居家中當然也不可以忽略。韓國知名香氛品牌「 cocodor」也推出了台灣獨家限量耶誕限量版的香氛系列，限定禮盒更是低於500元，根本就是交換禮物首選。

cocodor耶誕限量禮盒推出三款擴香，包含有經典的「彩色小屋」搭配著雪花擴香木棒，營造氣氛一把罩；「聖誕老人」款則是拼接風格的夢幻雪球。每個款式都有三個不同的香氣可選購，如最受大家喜愛的「英國小蒼蘭」、「白麝香」、「沉麝香」等等，一同香香的進入歡慶。

近年來默默在購物平台 MoreShop發光發熱，限時優惠至12月底止，更推出「限時滿千折百」活動，以高cp值聞名的cocodor，屆時勢必又將掀起一波搶購熱潮！

cocodor陪你一起迎接耶誕歡慶的氣氛。圖／cocodor提供
cocodor陪你一起迎接耶誕歡慶的氣氛。圖／cocodor提供
cocodor居家氛圍一把罩，讓耶誕點亮居家每個角落。圖／cocodor提供
cocodor居家氛圍一把罩，讓耶誕點亮居家每個角落。圖／cocodor提供
cocodor耶誕限量禮盒推出三款擴香。圖／cocodor提供
cocodor耶誕限量禮盒推出三款擴香。圖／cocodor提供

耶誕節

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