為居家增添耶誕氛圍 韓系爆紅香氛cocodor推限量禮盒

想到節慶，就是即將到來的耶誕節。每當耶誕節前夕，大街小巷都會有著琳瑯滿目的歡慶布置，在居家中當然也不可以忽略。韓國知名香氛品牌「 cocodor」也推出了台灣獨家限量耶誕限量版的香氛系列，限定禮盒更是低於500元，根本就是交換禮物首選。

cocodor耶誕限量禮盒推出三款擴香，包含有經典的「彩色小屋」搭配著雪花擴香木棒，營造氣氛一把罩；「聖誕老人」款則是拼接風格的夢幻雪球。每個款式都有三個不同的香氣可選購，如最受大家喜愛的「英國小蒼蘭」、「白麝香」、「沉麝香」等等，一同香香的進入歡慶。