Google首款智慧錶Pixel Watch實測1個月心得 功能實用但還可以再更貼心一點

Pixel產品系列旗下首款智慧手錶Google Pixel Watch在10月中正式上市，以搶眼的立體圓弧錶面造型、5 ATM抗水等級，整合Google生態系各項服務以及Fitbit強大健康功能的優勢，讓許多Android用戶相當期待。

實際戴上Pixel Watch，圓形凸面的錶面設計與搭配運動錶帶之後的重量比想像中在手腕上更有存在感一些，而且邊框也比想像中再粗了一點，所以吃掉了不少顯示的範圍，雖然規格上有41mm直徑，但顯示範圍與內容就是比同規格的方形螢幕少了不少，若是搭配淺色系的錶面，粗邊框更是有點突兀，也有點可惜了圓弧美型設計。而在正式開始使用Pixel Watch之前，你的手機還必須下載Google Pixel Watch App，以及Fitbit App，才能進行配對，並且連結至Fitbit帳戶完整使用各式健康功能。

在全天候使用Pixel Watch一段時間之後，Google生態系智慧功能的支援度不用說，Google語音助理、Google日曆和Gmail的活動通知、Google錢包的感應式付款、Google地圖的即時路線導航等功能，都可以完整發揮智慧手錶在日常生活中的便利性。而在健康功能方面，最近大家比較關注的應該是「睡眠追蹤」，Pixel Watch內建Fitbit睡眠追蹤功能，同樣是晚上戴著手錶睡覺，起床時就可以在Fitbit App內查看睡眠分數，以及淺睡、REM睡眠和熟睡等睡眠階段分析，同時也會有估計的血氧變化圖，長期下來可檢視個人的睡眠趨勢變化，幫助了解自己的睡眠品質，同時也可做為改善生活習慣的提醒。購買Pixel Watch的用戶還有隨附6個月Fitbit Premium會員資格，可以趁此機會體驗更多進階的健康資料分析、睡眠心率紀錄、壓力管理分析等功能。

不過，在實際使用時發現，即使Pixel手機內數位健康的「就寢模式」已開、Fitbit App內睡眠功能的就寢/醒來時間也都啟動，還是要睡前手動從Pixel Watch上啟動睡眠模式才可以完全關閉手錶螢幕，否則螢幕的亮度在睡覺時就會非常干擾，這點在使用邏輯上令人有點困惑。不過好處是只要你開啟了睡眠模式，即使只睡了2、3個小時也都會紀錄睡眠階段，不像Apple Watch若少於4小時的睡眠時間就不會進行睡眠階段分析。

而許多女性用戶非常需要的「經期健康」功能，則是內建在Fitbit App裡，提供手動記錄經期，依照經期推估受孕期/排卵日，以及顯示下2個生理週期的日期預測，不過這個功能並不需要配戴Pixel Watch或其他Fitbit智慧手錶就能使用。

另外，還有一個測試時意外發現的趣味點，就是Pixel Watch的步數計算似乎是快樂錶，因為另一手同時戴著Apple Watch進行測試，Pixel Watch每天都會比Apple Watch多了1,000～1500步。而Pixel Watch運動模式沒有自動預測啟動的功能，則是有點可惜。

目前Pixel Watch的錶帶還沒有太多選擇，除了隨附的運動錶帶，目前Google 商店還有販售編織錶帶、彈性錶帶、手工皮革錶帶、雙色皮錶帶，明年度則預計會再增加米蘭錶帶、不銹鋼錶帶等選項。不像Apple Watch已經發展出完整的配件生態系，Pixel Watch市面上還沒出現正規品牌的配件選擇，這可能也會讓喜歡造型變化的使用者有點猶豫。