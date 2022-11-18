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「有.設計」與你「襄」約 獨家聯名款 限量預購中！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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圖 / 有.設計 uDesign 提供
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讓你隨時自帶「襄」氣！潮流知名包款品牌和經典香水品牌2022年聯手，推出最強跨界聯名企劃，與中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls超人氣女孩林襄合作，以品牌經典商標人物「小裙」為概念發想，並結合匠心獨運的精工設計票卡夾，不但可以巧妙收納隨身瓶，更兼具實用與收藏性質，要讓粉絲們隨時都能自帶人間「襄」氣！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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為了企劃與三方聯名更加完整以及營造更高聲量，特別安排林襄以明星花露水logo女孩「小裙」的身分參與廣告演出，當中她除了展現可愛、活潑的形象，也少不了古典美以及高貴的氣質。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「我對這2個品牌都蠻有印象，很榮幸能被他們青睞。」林襄相當期待此次聯名，特別是包款品牌AXIO，也希望讓支持她的粉絲們，收藏能更加多元化。

「本次會和林襄合作，一方面是林襄能完美駕馭可愛與氣質古典美的形象，我們也很期待結合她的高人氣為品牌激出更多可能！」製作人Stephen對於合作企劃信心十足，「過去比較著重在功能性以及精品路線，但近期對於結合大眾休閒和運動領域展現很高的企圖心，希望藉由目前人氣最高的啦啦隊女孩林襄和另一經典品牌，三方合作能蹦出全新的行銷火花。」獨家聯名商品於有.設計uDesign 平台限量優惠76折，詳情請洽 活動專區

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