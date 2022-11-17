聽新聞
test
0:00 / 0:00
迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭
滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖誕限量月曆是粉絲必搶，一共可入手25樣商品，搭配黑色燦爛銀河的禮盒，內含13款香氛蠟燭、8款淡香水或淡香精，另外也推出限定蠟燭、限定漿果室內外香氛蠟燭等多款好禮。
Diptyque在耶誕節更推出多種香味的禮盒，包括有限量蠟燭禮盒，內含5或12款的迷你蠟燭香氛，一次可搜集完整香味，限量淡香精禮盒能囊括5款最熱賣香氛，包括杜桑Do Son、花都之水Eau Capitale、肌膚之華Fleur de Peau、爵夢Orphéon、玫瑰之水Eau Rose等。
針對耶誕節也推出三款限量蠟燭，深綠色的冷杉是木質香調，並帶甜美感，白雪則結合向日葵花與白麝香，星光有著溫馨的炭木、咖啡與可可香調，在寒冷的冬夜中，能為室內增添溫馨氛圍。
同時限量的室內外香氛蠟燭，採用經典的莓果香味，金色噴墨燭杯出自法國工坊手工創造，值得珍藏。另有搭配金色吊飾、燭光萬花筒等，可以隨著裊裊上升的氣味，運用光影創造氛圍，讓過節更有儀式感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言