迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖誕限量月曆是粉絲必搶，一共可入手25樣商品，搭配黑色燦爛銀河的禮盒，內含13款香氛蠟燭、8款淡香水或淡香精，另外也推出限定蠟燭、限定漿果室內外香氛蠟燭等多款好禮。

Diptyque在耶誕節更推出多種香味的禮盒，包括有限量蠟燭禮盒，內含5或12款的迷你蠟燭香氛，一次可搜集完整香味，限量淡香精禮盒能囊括5款最熱賣香氛，包括杜桑Do Son、花都之水Eau Capitale、肌膚之華Fleur de Peau、爵夢Orphéon、玫瑰之水Eau Rose等。

針對耶誕節也推出三款限量蠟燭，深綠色的冷杉是木質香調，並帶甜美感，白雪則結合向日葵花與白麝香，星光有著溫馨的炭木、咖啡與可可香調，在寒冷的冬夜中，能為室內增添溫馨氛圍。