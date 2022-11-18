業務用奶與市售鮮乳差在哪？ 低成本、製作方便、貨源穩定 皆是「業務用」考量

【採訪·撰文＝羅璿】

走進咖啡廳、飲料店，不少消費者看到「業務用奶」便擔憂其成分並非「鮮乳」，但其實不然。業務用奶單純只是在手搖飲、連鎖咖啡店等業務通路所使用的乳品來源。因此不管是鮮乳、保久乳、還原乳（還原自冷凍濃縮乳或是乳粉）等乳品，嚴格來說都可以稱之為「業務用奶」。只不過，因為純飲牛乳的需求與商業使用不盡相同，前者必須顧慮到消費者需求、品牌包裝、通路位置，後者則必須考量與飲品的搭配、業者的採購成本、貨源穩定性，因此也可能會使用鮮乳以外的乳製品，其中以進口冰磚奶為台灣連鎖咖啡業者的最大乳源。對於業務用奶，廠商有以下3大使用考量。

1、風味：添加「乳脂肪」更香濃、增加「酪蛋白」讓奶泡更持久

首先，考量到飲品口感，部分「業務用奶」會在乳品中添加不同成分提升口感。以供應多家餐飲業者的乳品大廠光泉為例，旗下的業務用奶產線就有標榜「添加功能性的牛奶蛋白」的「咖啡專用乳」。台灣大學動物科學技術學系教授陳明汝分析，牛乳中的兩種蛋白質分別是親水的乳清蛋白與疏水的酪蛋白（佔比2：8），後者在牛奶加熱並與強制灌注的空氣成為球體狀後， 會維持氣泡的空氣感。因此，增加「酪蛋白」可延長奶泡發泡時間、起泡性會提升，對於拿鐵、卡布奇諾等咖啡飲品大有幫助。而「乳脂肪」越高則可以提升奶香，也因此不少業務用奶會做脂肪調整，例如台灣主要咖啡配套供應商開元食品乳脂肪含量4.0%的「戀職人特級牛奶」，成分為水、牛乳、濃縮全脂乳。咖啡師出身、全台最大連鎖咖啡品牌路易莎董事長黃銘賢形容，大約是3.8～4%乳脂肪的鮮乳就可以打出「天鵝羽毛般」細緻的奶泡。

2、成本：固狀乳製品的進口運費較低

此外，業務用奶成分中經常聽到的「濃縮全脂乳」指的通常都是澳洲冷凍進口來台灣的「冰磚奶」，是透過低溫殺菌、再減壓抽去水分，經過濃縮後急速冷凍、使乳固形物含量高達40%以上，把牛乳變成固狀乳磚後，冷凍海運來台，再解凍加入水分還原5～20倍製作成業務用奶。台灣最大紐西蘭乳品進口商台紐企業總經理張敏玲指出，牛乳有87%成分都是水，因此不管是乾燥成奶粉、亦或製作成冰磚奶，比起液態乳都是更有效率的進口型態。

3、貨量穩定：進口冰磚奶補足國內不足奶量

除了運送優勢，手搖飲與咖啡業者皆指出，冰磚奶的用途是確保有穩定與足夠乳源。以國內超商雙雄的咖啡為例，台灣乳品因為國產量不足，經常需要進口乳源補足，尤其在夏日牛隻胃口差產乳量減少、消費者冷飲需求提升時更明顯。業內資深相關人士透露，7-ELEVEN超商City cafe夏天會使用約70公噸鮮乳，冬天用量為50公噸，主要因為夏天時國人對能外帶手持的拿鐵飲品需求更高，因此City Cafe除了瑞穗鮮乳，視情況則會用的「City Cafe 專用乳」，其原料「100%澳洲原裝進口高優質鮮乳」實質為保存期限90天的牛乳。全家便利商店Let's Cafe同樣因應季節調節，自2016年起使用「光泉Let's Cafe專用乳」，成分原料為「水」、「國產生乳」和「澳洲進口濃縮牛乳」（冰磚奶）。2014年全台「滅頂風暴」期間， 85度C表示因乳源不足而採用林鳳營鮮奶，透露多數咖啡業者已改用業務用奶，老字號茶飲品牌樺達奶茶也因使用光泉「業務專用牛乳」於2017年遭到消費者關注，業者表示使用業務用奶才能保證乳源足夠。

圖/食力Foodnext

冰磚奶易引起誤會、產業輪廓不明確

不少消費者對於冰磚奶抱有擔憂，陳明汝解釋，其實不管是冰磚奶等業務用奶，並沒有食品安全或營養價值疑慮。問題是，但消費者以為自己飲用的是鮮乳製成的飲品，卻發現來源是「濃縮乳」就會產生「受騙的的感覺」。黃銘賢呼應：「嚴格來說，只有添加『鮮乳』的咖啡才能稱之為『拿鐵』，畢竟法文 Latte 原意就是牛乳。」

對於冰磚奶的來源管控與監督，乳品進口業者與乳業協會指出，目前台灣進口的「冰磚奶」在海關的進口貨號為「其他乳及乳油，未加糖或未含其他甜味料者」（0402919000），並沒有獨立分開出來，因此無法確切掌握每年冰磚奶的進口量。可見，不管是產業人士或一般民眾，都無法清楚知道冰磚奶的來源與去處。對此，農委會畜牧處處長張經緯告訴《食力》，確實有聽到該需求，未來將會納入管理，期望未來台灣的冰磚奶市場能有更清晰的輪廓。

相比市售鮮乳以不同品牌、殺菌法、甚至是包裝做出識別，2B所使用的業務用奶因為必須考量到與咖啡、茶飲的搭配性、採購成本、以及是否能整年穩定供貨，而使用其他乳品類別。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

【本文出自食力Vol.26季刊《乳業戰爭 九大擂台誰是贏家》】

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