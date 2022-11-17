迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Charms for Change」計劃推出全新限量「盛放花卉雙飾牌吊飾」，吊飾以盛放的花卉為造型，象徵每個兒童茁壯成長、期盼更光明的未來。自即日起至2023年1月2日於Pandora全球網上商店及指定門市，每售出一顆Pandora for UNICEF「盛放花卉雙飾牌吊飾」，Pandora將捐出15歐元支持UNICEF各項促進兒童和青少年福祉的計劃。

全新限量Pandora for UNICEF吊飾選用925銀製作，呈現一朵盛開的花朵，中間簇擁一顆藍色星形人造水晶花蕊，環圈飾以藍色琺瑯心形造型；飾牌正面鑄刻「Learn, grow, love」字樣，象徵孩子如花朵，擁有無窮的生命力，即使在不理想的環境中，只要時機適當，加上悉心栽培和給予關懷，並提供充裕發展空間，無論是人或花，都可以發揮潛能。