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迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora推出全新限量花卉主題吊飾，全力響應聯合國兒童基金會，扶持孩童茁壯成長。圖／Pandora提供
Pandora推出全新限量花卉主題吊飾，全力響應聯合國兒童基金會，扶持孩童茁壯成長。圖／Pandora提供

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Charms for Change」計劃推出全新限量「盛放花卉雙飾牌吊飾」，吊飾以盛放的花卉為造型，象徵每個兒童茁壯成長、期盼更光明的未來。自即日起至2023年1月2日於Pandora全球網上商店及指定門市，每售出一顆Pandora for UNICEF「盛放花卉雙飾牌吊飾」，Pandora將捐出15歐元支持UNICEF各項促進兒童和青少年福祉的計劃。

全新限量Pandora for UNICEF吊飾選用925銀製作，呈現一朵盛開的花朵，中間簇擁一顆藍色星形人造水晶花蕊，環圈飾以藍色琺瑯心形造型；飾牌正面鑄刻「Learn, grow, love」字樣，象徵孩子如花朵，擁有無窮的生命力，即使在不理想的環境中，只要時機適當，加上悉心栽培和給予關懷，並提供充裕發展空間，無論是人或花，都可以發揮潛能。

據統計，全球15至24歲的年輕人當中，22%無就業、就學或接受職業訓練，當中68%為女童和年輕女性。自2019年起Pandora藉「Charms for change」計劃支持UNICEF在世界各地促進兒童福祉的工作，所捐出的15歐元，可就能購買6個書包、500枝鉛筆或10本練習簿，供課堂學習之用。

Pandora推出全新限量花卉主題吊飾，全力響應聯合國兒童基金會，扶持孩童茁壯成長。圖／Pandora提供
Pandora推出全新限量花卉主題吊飾，全力響應聯合國兒童基金會，扶持孩童茁壯成長。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF盛放花卉雙飾牌吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora for UNICEF盛放花卉雙飾牌吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora推出全新限量花卉主題吊飾，全力響應聯合國兒童基金會，扶持孩童茁壯成長。圖／Pandora提供
Pandora推出全新限量花卉主題吊飾，全力響應聯合國兒童基金會，扶持孩童茁壯成長。圖／Pandora提供

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