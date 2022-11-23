買太多怕過期？交給MIZAI無線真空保鮮機 定格美味瞬間

食材保鮮想必是每個家庭都困擾不已的問題，買太多容易因囤放而造成過期、浪費，冰箱空間總是覺得不夠用；買太少卻又不夠吃，每次採買都要斟酌再三、多種口味選擇障礙。別擔心交給MIZAI無線真空保鮮機為您鎖住時間、留住新鮮！MIZAI 以「智世代 巧家電」為品牌核心，這次設計出一款可以智慧偵測包裝袋材質、無需使用真空專用袋就能自動判斷真空或封口的無線真空保鮮機。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

體積小好收納，觸控式按鍵操作起來簡單無難度，連初學者也只要學一次就能上手。快速充電2小時就可以有超長續航力，單次充電可使用約80天、180天超長待機，一機多用讓你在居家食品保鮮上有更多便利，除了能適用市售一次性、重複性真空袋之外，還能外接真空管抽保鮮盒，連90%零食袋也可直接抽真空，有利於減少你在耗材上的花費。

圖 / 有.設計 uDesign 提供