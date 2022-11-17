快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers代言人露琵塔尼詠歐近期席捲全球紅毯。圖／De Beers提供、摘自IG
De Beers代言人露琵塔尼詠歐近期席捲全球紅毯。圖／De Beers提供、摘自IG

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡金獎演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），同時也是鑽石品牌De Beers創立百年來的首位全球品牌大使。隨著電影在全球熱映，展開世界各地宣傳之旅，也展現了她演繹多種造型的時尚實力。正因為身為祖先來自東非的民族，她擁有非常黝黑健美的膚色和精緻的五官，因此大膽鮮豔的服裝與造型誇張的高級珠寶，都能輕鬆駕馭。

在10月底的洛杉磯舉辦的世界首映上，她選擇穿著一身貼身扭結鏤空造型的Balmain訂製禮服，以堆疊的方式配戴多件De Beers Jewellers的白鑽珠寶亮相，非常歐洲風格的細辮子盤起，為整體時尚造型增添電影角色應有的民情風。在倫敦的首映會上，露琵塔尼詠歐則以英國設計師品牌Alexander McQueen波浪圖案亮片刺繡訂製禮服，搭配設計極具份量感的De Beers Jewellers白鑽高級珠寶，刻意盤起如光環形狀的辮子髮型，更讓人聚焦她精緻的五官和耳環。

非洲首映會上，露琵塔尼詠歐以Vivienne Westwood金色開衩高級訂製禮服，襯托De Beers Jewellers鑲嵌了6種顏色彩鑽的大項鍊，是對孕育出這些美麗寶石和黑豹家鄉所在地的非洲大地致敬。日前回到她出生地墨西哥出席首映時，她則選擇穿上美國紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服，猶如女王般氣勢非凡的大紅色袍子，裡面則是展露曲線的黑色馬甲開衩長窄裙，配上鑽石短頸鍊和高高疏起的塔型包子頭，在彰顯自己文化血統同時也不失優雅貴氣。

 身為品牌大使，露琵塔尼詠歐不僅演藝演繹De Beers全新廣告，也將與品牌一起支持非洲的慈善公益計畫。她將參與De Beers的「建設永恒」（Building Forever），協助提升De Beers鑽石生產國的婦女和女孩的地位：雙方將於2030年底前實現幫助10,000名女孩參與STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持10,000名女性創業家，以及在非洲南部投資1,000萬美元。

露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》世界首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》世界首映。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Inaara鉑金鑽石耳環，約171萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Inaara鉑金鑽石耳環，約171萬5,000元。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexander McQueen訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexander McQueen訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊，靈感來自蓮花的項鍊結合6種不同顏色的鑽石（黃色、橘色、粉色、灰色、綠色、褐色）和6種不同的鑽石切割形狀（鑽石原石、欖尖形、橢圓形、梨形、圓形、三角形）， 約4,460萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊，靈感來自蓮花的項鍊結合6種不同顏色的鑽石（黃色、橘色、粉色、灰色、綠色、褐色）和6種不同的鑽石切割形狀（鑽石原石、欖尖形、橢圓形、梨形、圓形、三角形）， 約4,460萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Volute高級珠寶鑽石戒指，620萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Volute高級珠寶鑽石戒指，620萬元。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》非洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》非洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexander McQueen訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Alexander McQueen訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》歐洲首映。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays雞尾酒戒指，約196萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays雞尾酒戒指，約196萬元。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》非洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》非洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐穿Roland Mouret訂製禮服出席De Beers紐約慶祝晚宴。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐穿Roland Mouret訂製禮服出席De Beers紐約慶祝晚宴。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》世界首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Balmain訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》世界首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
露琵塔尼詠歐穿紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》墨西哥首映。圖／摘自Jonathan Cohen Studio IG
De Beers Jewellers Talisman 18K白金雞尾酒鑽石原石戒指，約127萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Talisman 18K白金雞尾酒鑽石原石戒指，約127萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石手環，約392萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石手環，約392萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Ellesmere Treasure 高級珠寶鑽石耳環，約392萬元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers Ellesmere Treasure 高級珠寶鑽石耳環，約392萬元。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》非洲首映。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶、穿Vivienne Weswood訂製禮服出席《黑豹2：瓦干達萬歲》非洲首映。圖／De Beers提供

品牌 非洲 鑽石

延伸閱讀

珍珠無極限！凱蒂佩芮火辣、西洋最強coser MGK太有型

張若凡首次同志遊行數度熱淚 造型撞衫「雞毛撢子」

「黑豹」女主角搶先秀 De Beers全新蓮花圖騰珠寶上市

Angelababy變「人間仙子」辣開高衩到腿根、倪妮正面鏤空好身材藏不住！2022金雞獎紅毯5美是她們

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

兔年最強得獎年菜來了 圓山大飯店推早鳥優惠免費宅配

圓山大飯店為了讓貴賓在家就能透過舌尖感受最高規格的國宴級饗宴，特別由榮獲亞太十大名廚金獎的國宴主廚親自監製，推出限量年菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。