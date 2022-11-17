「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡金獎演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o），同時也是鑽石品牌De Beers創立百年來的首位全球品牌大使。隨著電影在全球熱映，展開世界各地宣傳之旅，也展現了她演繹多種造型的時尚實力。正因為身為祖先來自東非的民族，她擁有非常黝黑健美的膚色和精緻的五官，因此大膽鮮豔的服裝與造型誇張的高級珠寶，都能輕鬆駕馭。

在10月底的洛杉磯舉辦的世界首映上，她選擇穿著一身貼身扭結鏤空造型的Balmain訂製禮服，以堆疊的方式配戴多件De Beers Jewellers的白鑽珠寶亮相，非常歐洲風格的細辮子盤起，為整體時尚造型增添電影角色應有的民情風。在倫敦的首映會上，露琵塔尼詠歐則以英國設計師品牌Alexander McQueen波浪圖案亮片刺繡訂製禮服，搭配設計極具份量感的De Beers Jewellers白鑽高級珠寶，刻意盤起如光環形狀的辮子髮型，更讓人聚焦她精緻的五官和耳環。

在非洲首映會上，露琵塔尼詠歐以Vivienne Westwood金色開衩高級訂製禮服，襯托De Beers Jewellers鑲嵌了6種顏色彩鑽的大項鍊，是對孕育出這些美麗寶石和黑豹家鄉所在地的非洲大地致敬。日前回到她出生地墨西哥出席首映時，她則選擇穿上美國紐約設計師Jonathan Cohen的訂製禮服，猶如女王般氣勢非凡的大紅色袍子，裡面則是展露曲線的黑色馬甲開衩長窄裙，配上鑽石短頸鍊和高高疏起的塔型包子頭，在彰顯自己文化血統同時也不失優雅貴氣。