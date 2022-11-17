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這款銀離子抗菌防臭襪抗菌防臭率99.9%？廣告不實遭罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議通過，簡君銷售所謂百方銀離子抗菌防臭襪系列商品，於個人facebook網頁宣稱「經SGS檢測：1.銀離子的抗菌防臭率99.9%。」並於個人Line主頁宣稱「百方襪中的銀纖維經過SGS檢驗：1小時能抑制650種細菌、抗菌率達99.9%」等，與實際情形不符，涉有廣告不實，依違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣10萬元罰鍰。

公平會指出，簡君在社群網站宣稱所謂百方銀離子抗菌防臭襪系列商品防菌抗臭率達99.9%，卻與實際情形不符。案經公平會調查，簡君雖出具中國SGS檢測報告，惟依臺灣SGS提供專業意見，該報告內容並未含括廣告所宣稱「銀離子的抗菌防臭率99.9%」及「百方襪中的銀纖維經過SGS檢驗：1小時能抑制650種細菌、抗菌率達99.9%」等內容，簡君卻在其個人facebook網頁及Line主頁宣稱該襪類商品中的銀離子及銀纖維抗菌防臭率達99.9%，對於足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示。

公平會表示，坊間多數業者為增加消費者對其商品信賴度，會將商品送第三方具公正性機構檢測，取得檢測報告並做為廣告宣稱內容本無可厚非，但是提醒業者，廣告呈現內容應與實際檢測報告相符，以維消費者權益並避免觸法。

廣告不實

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