快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江浙料理＋復古文藝場景！沁園春副牌「柳梢青」新開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
砂鍋菜飯，每份220元。記者陳睿中／攝影
砂鍋菜飯，每份220元。記者陳睿中／攝影

連續3年獲得米其林指南「必比登推薦」的台中老字號餐廳「沁園春」，自即日起正式推出全新品牌「柳梢青」。相較於沁園春的江浙料理型態，柳梢青僅保留3道招牌菜，並且加入川、台、粵、星等不同菜系元素，打造出全新型態的菜單，並且透過字畫、裝置藝術的點綴，增添用餐情調與年輕化的氛圍。

柳梢青與沁園春中間僅隔一戶，但卻散發出完全不同的風格。由第四代經營主理的柳梢青，店名仍是取自詞牌名，並以「藝術、飲食、美學」作為品牌主軸。整體裝潢以綠柳青芽的清新色調為主，同時擁有現代式的設計，並且藉由刻意保留的馬賽克磚、磁磚，以及仿製古畫、復古家具等元素刻劃時代感，創造出新舊交融的混搭氣息，位於二樓中央的一卡陳年皮箱，更是家族當年自上海來台的使用之物，別具特別意義。全棟採2層式空間，共設有55席座位，並有可供容納1～2大桌的開放式包廂區。也因知名裝置藝術家楊海茜過去曾於沁園春任職，因此在柳梢青外牆也陳設有楊海茜特別創作的「繁花紅」裝置藝術，藉由不同色彩的編織花朵，為巷弄增添繁花盛開的夢幻情境。

餐點部份，柳梢青仍是主打江浙料理，但又融入更多菜系元素。諸多餐點中，僅有小籠包、玫瑰包與蔥㸆鯽魚等3道料理與沁園春相同，其他均為嶄新之作。例如首度登場的「砂鍋菜飯」，先以豬油爆香開陽、火腿，再將生米以雞高湯熬煮，吸收精華後再加入配料拌炒，傳遞出經典的風味，每份220元。「芽白土雞鍋」以母雞熬煮成湯底，再將蒸軟後的土雞腿肉、金華火腿、扁尖筍加入湯中烹煮，入口清爽還帶有溫潤香氣，每份520元。

保留的菜色中，「蔥㸆鯽魚」乃是江浙傳統料理，藉由先炸再滷煮一夜的手法，讓原本多刺的鯽魚魚骨酥化可食，入口還能品嚐到甜鹹交錯的醬香，每份260元。「十香如意菜」則是上海年節必備的料理，匯聚豆芽、香菇、木耳等10道蔬菜，切絲後拌炒而成，清爽開胃，每份320元。此外，甚至還可品嚐到「青蔥秘醬美國牛」、「獅城麥片蝦」、「脆皮雞」、「椒麻牛肉煲」等不同風格的菜品。除了單點菜色外，柳梢青還有提供多款特色調飲，並且規劃有2、4、6人套餐組合，每套1,580～4,580元。

【柳梢青】

地址：台中市中區台灣大道一段137號

電話：04 2223 5301

蔥㸆鯽魚，每份260元。記者陳睿中／攝影
蔥㸆鯽魚，每份260元。記者陳睿中／攝影
青蔥秘醬美國牛，每份580元。記者陳睿中／攝影
青蔥秘醬美國牛，每份580元。記者陳睿中／攝影
柳梢青規劃有最多可容納2大桌的開放式包廂空間。記者陳睿中／攝影
柳梢青規劃有最多可容納2大桌的開放式包廂空間。記者陳睿中／攝影
帶有新加坡風格的「獅城麥片蝦」，每份580元。記者陳睿中／攝影
帶有新加坡風格的「獅城麥片蝦」，每份580元。記者陳睿中／攝影
柳梢青的用餐空間中，可見到新舊元素的融合。圖／柳梢青提供
柳梢青的用餐空間中，可見到新舊元素的融合。圖／柳梢青提供
十香如意菜，每份320元。記者陳睿中／攝影
十香如意菜，每份320元。記者陳睿中／攝影
特別打造的裝置藝術，十分適合拍攝打卡美照。圖／柳梢青提供
特別打造的裝置藝術，十分適合拍攝打卡美照。圖／柳梢青提供
芽白土雞鍋，每份520元。記者陳睿中／攝影
芽白土雞鍋，每份520元。記者陳睿中／攝影
柳梢青外牆可見到楊海茜所製作的「繁花紅」裝置藝術。記者陳睿中／攝影
柳梢青外牆可見到楊海茜所製作的「繁花紅」裝置藝術。記者陳睿中／攝影

裝置藝術 上海

延伸閱讀

教育部國教署首度補助高中生印製校園紙本刊物 每校補助3萬元

桃園花彩節12日起9天開展 宇宙太空花繪圖騰打卡最吸睛

太空梭降落！ 2022「桃園花彩節」繽紛花海11／12登場 快到大溪月眉找可愛太空人和外星人，最美觀賞期就在週末

影／屏東落山風藝術季登場 風行仿生獸、裝置藝術超吸晴

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

兔年最強得獎年菜來了 圓山大飯店推早鳥優惠免費宅配

圓山大飯店為了讓貴賓在家就能透過舌尖感受最高規格的國宴級饗宴，特別由榮獲亞太十大名廚金獎的國宴主廚親自監製，推出限量年菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。