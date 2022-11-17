江浙料理＋復古文藝場景！沁園春副牌「柳梢青」新開幕

連續3年獲得米其林指南「必比登推薦」的台中老字號餐廳「沁園春」，自即日起正式推出全新品牌「柳梢青」。相較於沁園春的江浙料理型態，柳梢青僅保留3道招牌菜，並且加入川、台、粵、星等不同菜系元素，打造出全新型態的菜單，並且透過字畫、裝置藝術的點綴，增添用餐情調與年輕化的氛圍。

柳梢青與沁園春中間僅隔一戶，但卻散發出完全不同的風格。由第四代經營主理的柳梢青，店名仍是取自詞牌名，並以「藝術、飲食、美學」作為品牌主軸。整體裝潢以綠柳青芽的清新色調為主，同時擁有現代式的設計，並且藉由刻意保留的馬賽克磚、磁磚，以及仿製古畫、復古家具等元素刻劃時代感，創造出新舊交融的混搭氣息，位於二樓中央的一卡陳年皮箱，更是家族當年自上海來台的使用之物，別具特別意義。全棟採2層式空間，共設有55席座位，並有可供容納1～2大桌的開放式包廂區。也因知名裝置藝術家楊海茜過去曾於沁園春任職，因此在柳梢青外牆也陳設有楊海茜特別創作的「繁花紅」裝置藝術，藉由不同色彩的編織花朵，為巷弄增添繁花盛開的夢幻情境。

餐點部份，柳梢青仍是主打江浙料理，但又融入更多菜系元素。諸多餐點中，僅有小籠包、玫瑰包與蔥㸆鯽魚等3道料理與沁園春相同，其他均為嶄新之作。例如首度登場的「砂鍋菜飯」，先以豬油爆香開陽、火腿，再將生米以雞高湯熬煮，吸收精華後再加入配料拌炒，傳遞出經典的風味，每份220元。「芽白土雞鍋」以母雞熬煮成湯底，再將蒸軟後的土雞腿肉、金華火腿、扁尖筍加入湯中烹煮，入口清爽還帶有溫潤香氣，每份520元。

保留的菜色中，「蔥㸆鯽魚」乃是江浙傳統料理，藉由先炸再滷煮一夜的手法，讓原本多刺的鯽魚魚骨酥化可食，入口還能品嚐到甜鹹交錯的醬香，每份260元。「十香如意菜」則是上海年節必備的料理，匯聚豆芽、香菇、木耳等10道蔬菜，切絲後拌炒而成，清爽開胃，每份320元。此外，甚至還可品嚐到「青蔥秘醬美國牛」、「獅城麥片蝦」、「脆皮雞」、「椒麻牛肉煲」等不同風格的菜品。除了單點菜色外，柳梢青還有提供多款特色調飲，並且規劃有2、4、6人套餐組合，每套1,580～4,580元。

【柳梢青】

地址：台中市中區台灣大道一段137號