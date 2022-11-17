冬天祛寒又暖胃！全台10大人氣連鎖薑母鴨暖到你的心坎裡

你最喜歡吃哪家薑母鴨呢？

冷颼颼的冬天即將到來，除了血液循環比較不好的人容易手腳冰冷，許多民眾也想吃熱呼呼的食物暖暖身體，「薑母鴨」也成為老饕們暖胃的首選～薑母鴨據傳可能源自於泉州料理「鹽鴨」，早期台灣薑母鴨並沒有添加麻油，直到1980年代才開始放入米酒、麻油、中藥配方，成為現在我們所吃到的薑母鴨料理。

你還吃過哪些薑母鴨店呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看全台10大人氣連鎖薑母鴨店，還沒吃過的你絕對要走訪品嚐！

image source:翻攝FB／鼎味炭火薑母鴨員林總店

No.10 霸皇薑母鴨

冬天想要滋補身體，不妨來「霸皇薑母鴨」試試看！發源於新北樹林的霸皇薑母鴨精心挑選新鮮食材，加上獨門配方調理，Q彈爽口的鴨肉，再喝上一碗溫和順口的薑母鴨湯汁，不只暖胃還能暖身！特別的是霸皇還能加入活紅蟳入菜，薑母鴨與螃蟹的組合更是讓人為之驚艷，如果喜歡酥炸、燒烤或是熱炒等料理方式，在這裡也通通都點得到。

網友對於霸皇薑母鴨也分享，「他們的紅蟳很誇張，只能說住附近的人很有福氣，湯頭上加入了紅蟳有全新甘甜厚重的海鮮味」、「紅蟳每次來都很好吃，湯頭很甜，裡面還有加甘蔗，每年冬天都會來好幾次」。

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No.9 帝一食補碳燒薑母鴨

每到冬天總是一位難求的「帝一食補碳燒薑母鴨」已經營業30餘年，該品牌堅持使用古早高溫燒無煙木炭，讓客人坐在座位享用薑母鴨時也能有圍爐的感覺。帝一挑選台東山區老薑、養足120天至150天不打抗生素的紅面番公鴨，搭配Q彈細緻的手工麵線，浸入10多種中藥材、高濃度純麻油及埔里山泉水高壓熬煮甘蔗的湯頭中，還沒走到店裡就能聞到撲鼻而來的香氣。

老闆堅持「自己能放心喝，才能端上桌」的精神也吸引饕客前來品嚐，「湯頭帶點甜味、薑味夠重很香，麵線還可以清淡些」、「薑母鴨的湯越煮越香，加罐米酒更棒」。

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No.8 鼎味炭火薑母鴨

如果你是土生土長的彰化人，想必你一定對「鼎味炭火薑母鴨」不陌生！鼎味炭火薑母鴨店面裝潢寬敞明亮，遵循古法使用陶鍋和炭火慢燉細煮，除了加入嚴選新鮮食材，在湯底部分則是使用20多種高貴中藥材熬煮「一鍋好湯」，不只能吃薑母鴨滋養身體，也能品嚐安格斯無骨牛小排炭火鍋、梅花豬肉炭火鍋及酸菜白肉鍋，適合一家大小在冬天時前來進補。



老饕也大力推薦鼎味炭火薑母鴨，「薑母鴨的湯底湯頭非常的香，加了半瓶米酒之後根本香味爆炸，還給一碗生薑，嫌不夠薑味還能再加」、「食材和鴨肉吃起來都新鮮」。

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No.7 鴨味仔薑母鴨

讓多數萬華人冬天為之著迷的味道非「鴨味仔薑母鴨」莫屬！鴨味仔薑母鴨選用番面鴨，並以滋補麻油及老薑下去熬煮，搭配多樣火鍋配料，喝上一口濃郁湯頭，薑母鴨的好滋味頓時收服許多人的味蕾！另外板橋、永和、五股等分店在夏天時還會提供「生蠔吃到飽」，更是許多海鮮愛好者點名必吃品項，只要花費200元到250元就能品嚐來自東石直送的鮮甜美味。

消費者對於鴨味仔薑母鴨也給予好評，「即使店內生意非常好，但湯底的鴨肉一點也不馬虎，鴨肉咬起來不柴不韌，是好咀嚼的肉質」、「麵線與薑母鴨是天作之合」。

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No.6 霸王紅面薑母鴨

「霸王紅面薑母鴨」也是每逢冬季必嚐的好味道！該品牌主打藥膳香氣的溫熱湯底，薑母鴨食材經過熬煮後，鴨肉吸滿湯汁精華，讓肉質更為香軟柔嫩，骨肉也能輕鬆分離，薑母鴨熱湯下肚宛如暖流竄遍全身，2人至3人的分享鍋還有麵線、鴨肉丸、豆腐、香菇、蔬菜等配料，讓消費者吃完後不僅能夠通體舒暢，還能吃到養生與美味。

實地到訪品嚐的饕客也大讚，「麻油麵線煮得很Q、很彈牙」、「鴨肉越晚吃越軟嫩」、「第一次來吃覺得CP值很高，價位不貴、服務也不錯，湯超好喝而且不會有口渴的感覺，裡頭的鴨肉都很大塊，建議煮久點比較好吃」。

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No.5 皇茗現宰碳燒薑母鴨

「皇茗現宰碳燒薑母鴨」每一鍋都是採用木炭爐火製作，裡面的薑母鴨因為保留鴨皮，所以在品嚐薑母鴨時，除了可以喝到清甜美味的湯頭，將鴨肉放入口中，還能一次吃到Q彈的鴨皮與軟嫩多汁的鴨肉，來到這裡必點特殊食材栗子和老油條，喜歡重口味的人還能搭配超辣辣椒醬，嘗試食材不同口感。

該品牌受到美食節目《食尚玩家》推薦，消費者也大推，「一般薑母鴨店該有的都有，份量跟價錢也很合理，個人很推薦鴨肉丸、芋香貢丸跟鮮香菇」、「真的非常好吃，油條酥脆無比，秀珍菇的口感極棒，鴨肉瘦肉肥肉配置得宜，菜跟下水份量很足」。

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No.4 漢王薑母鴨

想要邊吃薑母鴨邊拍網美照現在也不是問題！在新竹廣設分店的「漢王薑母鴨」是當地人氣餐廳，其中新竹林森店更是顛覆傳統既定印象，店舖裝潢採用清水模設計，這裡的手工麵線加入一匙油蔥醬，稍微拌勻就能吃到Q彈的麵條口感，小火燉煮的薑母鴨加入花枝滑、鴨腱、鴨腸，尬上鹹香豆腐乳沾醬，更是把美食昇華到另外一個層次。

網友對於漢王薑母鴨也留下好印象，「麵線搭湯絕配，湯頭很好喝，香氣濃郁不會太鹹或薑味太重」、「顛覆一般薑母鴨的印象，整潔明亮的網美環境，東西也超級好吃」。

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No.3 阿和師薑母鴨

「人客一口湯，師傅千配方」，人氣名店「阿和師薑母鴨」為了讓顧客喝到真材實料、口感溫潤的薑母鴨，在湯頭加入多種中藥材，鴨肉也是標榜經過精挑細選，才能調理出紮實不柴的口感，喜歡茼蒿、山茼蒿等季節時蔬的人也能點上一份搭配享用，加上整潔明亮的用餐環境，讓消費者吃薑母鴨進補也能從胃暖到心坎裡。



「阿和師薑母鴨」成為呷好逗相報的口碑店家，「口感圓潤，中藥湯頭非常重口味型，加入菜頭、玉米、高麗菜等，不用沾醬也很好吃」、「鴨肉的肉多但骨頭不多，煮軟後很好吃，蛤蜊大顆又鮮甜，推薦」。

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No.2 帝王食補薑母鴨

全台知名連鎖薑母鴨品牌「帝王食補」也是每逢立冬後必吃的美食之一！帝王食補遵循古法，在湯裡加入珍貴複方藥材，接著放入飼養120天的紅面番鴨公，搭配老薑及麻油燉煮，最後加入米酒引出藥材功效，料理出屬性平溫、油而不膩的薑母鴨養生料理，官方也釋出品嚐小撇步，上菜時先吃煮熟鍋料，10分鐘後再吃鴨肉，15分鐘後放入高麗菜及菇類等蔬菜收尾。

帝王食補蔚為許多消費者的心頭好，「湯頭酒味十分的厚重，香味撲鼻，如果希望淡些可以請店員稍後補湯」、「天氣一冷就要來吃的店，好吃美味、CP值高！」。

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No.1 霸味薑母鴨

說到薑母鴨絕對不能忘記「霸味薑母鴨」！從新北三重發跡、在全台擁有多間分店的霸味薑母鴨秉持「要賣就要拿最好」的精神，主打使用碳燒悶燉而成、無辛辣酒味，大人小孩都能安心進補，每逢冬季霸味薑母鴨總會吸引許多老饕聞香而來，今（2022）年也首度推出「霸味拉格啤酒」，經典的紅色瓶身搭配一碗薑母鴨，更是讓網友笑稱「看起來感覺有鴨味」。

消費者也在Google三重總店評價，「不虧是全台灣開得到處都是的霸味薑母鴨總店，沒有一樣是雷的，湯頭越滾越好喝，麵線也很美味」、「薑母鴨、燙鴨心、鴨肝及鴨肉丸都不錯吃」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月14日至2022年11月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台連鎖薑母鴨』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統