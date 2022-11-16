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桂冠×UNIQLO「發熱衣湯圓」登場 酒釀芝麻湯圓也上桌
繼推出多款聯名湯圓後，「桂冠湯圓」在冬天即將到來的時刻，攜手日本服飾品牌「UNIQLO」，推出限定款聯名包裝。在湯圓包裝外袋上，可以見到UNIQLO招牌的「HEATTECH」發熱衣標誌，彷彿帶來滿滿的溫暖。另外桂冠湯圓還推出全新的「酒釀芝麻湯圓組」，傳遞溫潤暖心的滋味。
UNIQLO所推出的「HEATTECH吸濕發熱衣」，標榜採用100％純棉內裏，能為使用者帶來親膚溫暖的感受。本次桂冠與UNIQLO攜手，將經典的芝麻湯圓、花生湯圓結合HEATTECH發熱衣，推出風格感強烈的聯名包裝。包裝上可以見到「黒ごま」（黑芝麻）、「ピーナッツ」（花生）的日文字樣，還有HEATTECH的標誌，用吃暖、穿暖的概念，溫暖今年冬天。每盒售價60元，包括全家、家樂福、全聯均有販售。
此外，桂冠也推出全新的「酒釀芝麻湯圓組」限定口味，以經典芝麻湯圓搭配甜酒釀湯底，藉由天然發酵的酒釀搭配橘子果肉，帶來充滿米香與果香的層次風味，每套售價235元，自11月18日起開始於全聯福利中心販售。
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