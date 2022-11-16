年底求婚看這裡！王品頂級牛排The Wang管家式服務助攻

位於台中七期的王品集團旗下頂級牛排餐廳THE WANG，以乾式熟成牛排見長，自2019年底開幕起便以「管家式服務」深植人心，並於2020年、2021年連續兩年獲《台北台中米其林指南》餐盤推薦殊榮。開幕至今已成為情侶求婚告白的最佳勝地，超過40組貴賓在此求婚成功；THE WANG順勢推出「求婚管家服務」，依照需求客製化求婚內容，包括必勝求婚桌、餐酒搭配、蛋糕、花卉、氣球訂製、攝影紀實等，都一手包辦。打破疆界的「管家式服務」，讓頂級餐廳不僅提供味蕾享受，更是充滿溫度並提供客製化需求的美好場域。

迎接年底求婚旺季，THE WANG將於12月7日推出以「浮現」為意象的冬春新菜色，除象徵台灣這座四面環海的漂浮之島外，也深化食物與記憶的連結。

「茶燻生蠔沙拉」以東方美人茶煙燻，為鮮甜飽滿的生蠔增添一抹茶香，佐以魚子乳酪醬，並搭配無籽葡萄、生菜苗與小黃瓜檸檬醬汁，酸香開胃。新湯品「蕈菇老母雞湯」為開幕之初的湯品，好評再回歸，改編自主廚記憶裡的餐桌滋味，一碗湯飽含了整隻老母雞、伊比利5J火腿與蔬果的精華，看似清澈澄靜，嚐起來卻帶有膠質的豐美與綿密。

「嵐山」這道甜點則是甜點師對京都秋冬的懷想，取清秋轉冬之際，嵐山的楓葉由黃漸轉紅，以優雅姿態飄落水面的意境。整體甜點以茶為主要架構，清新颯爽，並搭配紅心芭樂雪酪，別有一番風味。

12月中旬起，THE WANG將加碼推出季節單點「大湖草莓起司鍋」，以產地直送新鮮大湖草莓，搭配主廚特製香熱濃郁的起司醬汁，帶有Cream Cheese的酸香、Mascarpone的濃郁滑順、伊斯尼鮮奶油的細緻口感，並以青蘋果香甜酒提味，超級夢幻。

THE WANG推薦初訪貴賓必點這道「乾式熟成丁骨牛排」，以美國PRIME等級丁骨牛排，乾式熟成28天，經高溫炙烤後，焠煉出迷人起司風味，可嚐到紐約客的口感及多汁的菲力，並附上主廚特調辣根醬、灰海鹽、玫瑰鹽；主廚會再將骨邊肉仔細切下後二次回烤，可品嚐到醬香十足的酥香口感。

日本A5和牛肋眼亦為備受貴賓喜愛的經典菜色，選用有著大理石紋油花的日本A5和牛肋眼，炙烤後外酥內嫩，油脂豐厚綿密，頂級滋味在舌尖騷動，先品嚐頂級和牛的本色演出，再搭佐Gravy、五葉松油、蓮藕、皺葉甘藍、甜菜根等豐饒的大地滋味，平衡味蕾。主廚特別安排肋眼心與老饕肉分次出餐，讓貴賓可先分別體驗不同口感，並確保貴賓能嚐到熱騰騰的美味。