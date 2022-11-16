2022台灣企業永續獎揭曉 新光三越獲三大獎項

新光三越今日在財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2022台灣企業永續獎」頒獎典禮，一舉拿下永續綜合績效—台灣百大永續典範企業獎、永續報告書—貿易百貨第1類金級獎、永續單項績效—創新成長領袖獎共三大獎項。

新光三越在2021年正式啟動ESG，今年8月完整敘述營運至今所累積的永續工作績效及未來願景、長達151頁的「新光三越永續報告書」正式對外發布。

新光三越指出，多年來規劃生活提案的同時，一直將永續、生活、美學融入於商品、活動、服務、空間之中，像是三十年來持續舉辦各式藝文活動，推動文化傳承與拓展消費者的美學生活；嚴謹把關食安並自組skm eats外送車隊，與500家餐飲廠商共同落實食安管理，維護消費者食的安全；引進多達430項具環境/社會認證之自營商品，並與投入永續行動的760個專櫃，共同響應環保愛地球等等；此外，也更進一步打開生態系，廣邀各行各界一起做ESG。

新光三越今年8月正式上線的永續報告書以「永續生活美學、創造人文感動」為主軸，致力於「幸福企業、綠色時尚、社會共好」三大面向永續發展，除今日獲頒「2022台灣企業永續獎」三大獎項，今年以來也陸續獲得「台灣服務業大評鑑」百貨公司／購物中心金牌大賞、1111人力銀行「幸福企業」一般生活服務業金獎。

新光三越強調，感謝各界的肯定，未來將持續關注並努力實踐永續議題，為消費者創造更多人文感動、打造更美好的生活體驗及幸福感受。