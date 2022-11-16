台北統一時代耶誕季啟動 連續18天3000送300

信義商圈耶誕氣息漸濃，統一時代百貨台北店11/17起點亮耶誕裝置，包括13米高「Purple wish耶誕樹」以及4大燈區共5大拍照點，同時「愛Sharing」檔期11/17-12/4連續18天推出全館指定滿3,000送300優惠。

統一時代百貨台北店今年耶誕打造5大景點，首先是2樓夢廣場的「Purple wish耶誕樹」，搭配百貨代表色「紫色」，為繁星點點13米高的大型耶誕樹，夜晚還有漸層3色色彩燈光效果。「興雅森林」位於統一時代百貨後側的興雅路上、「漫步真愛光廊」位於統一時代百貨2樓夢廣場、「真愛隧道」位於忠孝東路旁、「耶誕森林」靠近統一時代百貨忠孝東路大門，一整排的絕美星星燈掛在樹上。

針對年末採購需求，統一時代百貨台北店於11/17-12/4推出全館指定滿3000送300，持icashPay或icash2.0支付滿6000再送200，若持Atome支付單筆滿2000贈200元，當日最高贈1,000元商品抵用券，合計最高達20%回饋。另外，今年愛Sharing特別推出百貨吉祥物「雪鈴兔波波」作為會員卡友禮。

最能帶給美妝迷驚喜的倒數月曆，統一時代百貨匯集6款倒數月曆，包含YSL情迷聖誕倒數月曆內含價值20,568元，推薦價12,500元；MAC倒數月曆推薦價8,500元；Kiehl’s聖誕倒數月曆推薦價3,480元；歐舒丹繽紛限定版倒數月曆推薦價2,580元；品木宣言聖誕派對倒數月曆價值9,226元，特價3,990元；THE BODY SHOP奇蹟倒數月曆推薦價4,280元。

另外，像是MAC最愛Velvet Teddy系列6色唇彩組、SABON幸福饗宴沐浴保養禮盒、SK-II青春露2022節日限定版組、雅詩蘭黛夢幻心願粉嫩美唇組、YSL聖誕迷你香水唇膏禮盒等多款耶誕限定禮盒，都是自用或送禮的選擇，別忘了12/4前可搭配百貨全館指定消費滿3,000送300，以及行動支付多種優惠折扣。