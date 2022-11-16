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GUCCI假日禮讚系列開啟復古鐵道旅程 令歡樂因暢聚倍增

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在帶有復古捲簾的車廂內，人們共舞、傾談，展開一段復古、團聚、分享的時光之旅。圖／GUCCI提供
在帶有復古捲簾的車廂內，人們共舞、傾談，展開一段復古、團聚、分享的時光之旅。圖／GUCCI提供

每到一年的尾聲，好像就要回顧過往、同時也遠眺未來。古馳（GUCCI）發表全新假日禮讚系列，模特兒搭上了一趟冬日星空下的鐵道火車，像告別過去的同時，並帶著歡愉興奮的興趣，向著未來時髦前行。

由創意總監Alessandro Michele發想的2022秋冬假日禮讚系列，是由Carlijn Jacobs拍攝平面視覺、以及Jordan Hemingway負責影像拍攝。透過旅行中的必要與非必要，展現了自由、不拘小節的愜意態度。先前曾由Ryan Gosling負責拍攝的旅行箱系列，更透過不同尺寸、容量、形狀，收納了所有旅行用品，並同時身兼本系列視覺中的主角與配角。

模特兒們一齊向前奔跑，手持各式包袋行李，踏上了這段旅程，他（她）們時而在窗邊下午茶，以三層式點心架、隨身的GUCCI包款、時髦衣物，歡樂分享途中的各種所聞；在帶有復古捲簾的車廂內，人們共舞、傾談、或展開無距離親密的肢體接觸，而他們手上的GUCCI G-Timeless腕表，更見證了這些稍縱即逝、一期一會的珍貴時光，並以各式白金鑲鑽或珍珠花卉戒指、耳環，盛大點綴、錦上添花。

而旅行的同時，怎麼能忘了人類最親密的夥伴寵物呢？狗狗們專用的GG Logo連帽衣、陶瓷寵物碗、寵物用小背包、皮革撞色寵物胸帶、鉚釘寵物用項圈，則讓寵物與主人們，共享了一段屬於GUCCI的義大利美學時光。

同時也別忘了：旅程當中最需要的除了有時髦衣物，配件包款更是不可或缺的實用與風格單品，像是紫色的Gucci Diana竹節包，以搶眼的淺紫色搭配上撞色肩帶，小巧、俏皮。屬於男士的白色logo Gucci Run球鞋，厚底、好穿，側邊並裝飾以GUCCI Logo與象徵義大利的白、綠、紅三色。印有馬銜鍊復古圖騰的印花襯衫，具有長版輪廓與宛如1970年代的修長領片，正好搭配上拼接撞色的GG Logo厚底穆勒鞋，更讓旅行的玩興、永不停息…

GUCCI的G-Timeless腕表，見證了節日派對時，稍縱即逝、一期一會的珍貴時光。圖／GUCCI提供
GUCCI的G-Timeless腕表，見證了節日派對時，稍縱即逝、一期一會的珍貴時光。圖／GUCCI提供
黑色GG Matelass列迷你包，37,900元。圖／GUCCI提供
黑色GG Matelass列迷你包，37,900元。圖／GUCCI提供
馬銜鍊復古圖騰印花襯衫，62,500元。圖／GUCCI提供
馬銜鍊復古圖騰印花襯衫，62,500元。圖／GUCCI提供
紫色Gucci Daina竹節包，28萬1,600元。圖／GUCCI提供
紫色Gucci Daina竹節包，28萬1,600元。圖／GUCCI提供
男士白色logo Gucci Run球鞋，34,600元。圖／GUCCI提供
男士白色logo Gucci Run球鞋，34,600元。圖／GUCCI提供
GG Logo寵物連帽衣，36,200元。圖／GUCCI提供
GG Logo寵物連帽衣，36,200元。圖／GUCCI提供
狗狗們專用的各式單品，讓寵物與主人們，共享一段GUCCI的義大利美學時光。圖／GUCCI提供
狗狗們專用的各式單品，讓寵物與主人們，共享一段GUCCI的義大利美學時光。圖／GUCCI提供
拼接撞色GG Logo厚底穆勒鞋，36,200元。圖／GUCCI提供
拼接撞色GG Logo厚底穆勒鞋，36,200元。圖／GUCCI提供
鉚釘寵物用項圈，16,500元。圖／GUCCI提供
鉚釘寵物用項圈，16,500元。圖／GUCCI提供
藍綠色亮片毛衣，12萬7,500元。圖／GUCCI提供
藍綠色亮片毛衣，12萬7,500元。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）發表全新假日禮讚系列，像告別過去的同時，並帶著歡愉興奮的興趣，向著未來時髦前行。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）發表全新假日禮讚系列，像告別過去的同時，並帶著歡愉興奮的興趣，向著未來時髦前行。圖／GUCCI提供

寵物 義大利 Gucci

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