GUCCI假日禮讚系列開啟復古鐵道旅程 令歡樂因暢聚倍增

每到一年的尾聲，好像就要回顧過往、同時也遠眺未來。古馳（GUCCI）發表全新假日禮讚系列，模特兒搭上了一趟冬日星空下的鐵道火車，像告別過去的同時，並帶著歡愉興奮的興趣，向著未來時髦前行。

由創意總監Alessandro Michele發想的2022秋冬假日禮讚系列，是由Carlijn Jacobs拍攝平面視覺、以及Jordan Hemingway負責影像拍攝。透過旅行中的必要與非必要，展現了自由、不拘小節的愜意態度。先前曾由Ryan Gosling負責拍攝的旅行箱系列，更透過不同尺寸、容量、形狀，收納了所有旅行用品，並同時身兼本系列視覺中的主角與配角。

模特兒們一齊向前奔跑，手持各式包袋行李，踏上了這段旅程，他（她）們時而在窗邊下午茶，以三層式點心架、隨身的GUCCI包款、時髦衣物，歡樂分享途中的各種所聞；在帶有復古捲簾的車廂內，人們共舞、傾談、或展開無距離親密的肢體接觸，而他們手上的GUCCI G-Timeless腕表，更見證了這些稍縱即逝、一期一會的珍貴時光，並以各式白金鑲鑽或珍珠花卉戒指、耳環，盛大點綴、錦上添花。

而旅行的同時，怎麼能忘了人類最親密的夥伴寵物呢？狗狗們專用的GG Logo連帽衣、陶瓷寵物碗、寵物用小背包、皮革撞色寵物胸帶、鉚釘寵物用項圈，則讓寵物與主人們，共享了一段屬於GUCCI的義大利美學時光。

同時也別忘了：旅程當中最需要的除了有時髦衣物，配件包款更是不可或缺的實用與風格單品，像是紫色的Gucci Diana竹節包，以搶眼的淺紫色搭配上撞色肩帶，小巧、俏皮。屬於男士的白色logo Gucci Run球鞋，厚底、好穿，側邊並裝飾以GUCCI Logo與象徵義大利的白、綠、紅三色。印有馬銜鍊復古圖騰的印花襯衫，具有長版輪廓與宛如1970年代的修長領片，正好搭配上拼接撞色的GG Logo厚底穆勒鞋，更讓旅行的玩興、永不停息…