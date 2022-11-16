近年最完美年份！2022薄酒萊新酒空降倒數中

薄酒萊新酒來了！11月17日是今年薄酒萊新酒的全球零時差開瓶日，全世界的酒迷都在這一天搶鮮開瓶、舉杯同歡，享受薄酒萊新酒的嶄新滋味。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「2022年可說是相當得天獨厚的年份。由於這年法國的氣候是自1964以來最乾燥的一年，這使得今年的佳美（Gamay）葡萄相當的早熟，堪稱是近年以來最完美的年份，在每個環節都有著優秀的條件，今年薄酒萊新酒的品質可謂千載難逢，也特別令全世界專家們期待。」

「薄酒萊新酒」指的是法國薄酒萊區，以當年新採葡萄剛釀好的酒。新酒水果芳香明顯，開瓶後立即可喝、無須醒酒，順口易飲就是薄酒萊的一大優點。此外，口碑優良的品牌，更是成就薄酒萊完美表現的關鍵。

除了成功將薄酒萊新酒推上國際舞台，有「薄酒萊之王」美稱、為產區最大酒廠的喬治杜柏夫之外，消費者們也不能忽略在布根地長達270年歷史的伯爵藍帶，以最高規格的技藝與50年以上的老藤釀造，在國際大賽中獲獎連連，口感有別於喬治杜柏夫，能品嚐出獨具魅力的奢華感。

橡木桶洋酒總經理袁德珮補充：「最引人注目的，莫過於今年早早搶購一空的日本限定版『法國喬治杜柏夫薄酒萊橘漾新酒』，帶有橘子、黃桃、血橙的香氣，並交織著精緻的木梨味。圓潤中帶著恰到好處的張力，讓人欲罷不能。以及少量配貨、數量珍稀的『法國喬治杜柏夫馬貢村莊新酒』、『法國喬治杜柏夫薄酒萊粉紅新酒』也都風華絕代、精采可期」。

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