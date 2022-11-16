顧孩子求職難 唐寶寶媽燉煮「樂寶滷味」重燃希望

後疫情時代，百業復興，台北家扶評估疫情趨緩，將於12月4日再度辦理大型園遊會，但台北家扶說，從9月開始號召民眾參與，截至目前為止距離活動只剩不到1個月，暖心福袋募集卻僅有3成，盼社會大眾一起用愛心幫助家扶弱勢家庭，擴大善的漣漪。

台北家扶今舉行募款告急記者會，邀請在鍋香料理大賽得獎的家庭，帶著自己的獨家料理來到現場。其中，樂樂媽媽分享的這道「樂寶滷味」，是讓她帶著二兒子唐寶寶樂樂重燃希望的料理。

樂樂媽媽說，為了照顧樂寶求職不易，曾因生活困境險些想不開，在大兒子的鼓勵下，樂樂媽媽用慢火燉煮出的獨特滷味販售，成了一家人陪著樂樂懷抱希望成長的養分。

台北家扶指出，受疫情影響，孩子在家的時間變長，家長在家中烹煮的頻率增加，然而不斷飆漲的物價，增加了額外的負擔。「為了節省三餐支出所以自己煮，但鍋具使用年限到了要更換，卻又是另一筆費用」台北家扶看見家庭的需求，在今年歲末園遊會為家庭募集多功能料理鍋及生活物資。

台北家扶中心主任謝曉雯主任說，今年的園遊會對家庭來說格外重要，因為疫情關係，家庭收入銳減，好久沒有一家人出遊了，加上今年的福袋募集面臨危機，目前僅達目標的3成，距離歲末園遊會僅剩不到1個月的時間，期盼民眾及企業能一起做公益，讓福袋到位，家庭來園遊會享受親子時光，更能在家烹煮出幸福滋味。