Dickies再跨界Opening Ceremony、LEVI'S聯名UNDERCOVER 想入手真的要拚速度！

美國工裝品牌Dickies再度跨界攜手紐約時裝品牌Opening Ceremony，以無性別美學為靈感，聯手打造男、女皆實穿系列服飾。而LEVI'S在日前同樣上市了與日本品牌UNDERCOVER的聯名款丹寧服裝，凸顯美日街頭時尚美學的總合，不管哪一款想入手都得碰運氣。

Dickies與Opening Ceremony聯名設計概念為打破性別界線，於是選定4款經典服飾，利用浪漫的毛圈粗花呢材質與高質感天鵝絨面料，將粗獷的工裝輪廓結合細膩剪裁手法，以不分男、女的主張融入穿搭中，色彩上也利用高調的紫、黃、黑白色調等撞色格紋，賦予工裝全新生命。而且為展現對這次聯名的重視，請到曾獲葛萊美獎提名的編劇兼導演Andrew Thomas Huang操刀，以「創作者的日常」為主題，邀請第一代華裔美國演員、知名及當代藝術珠寶家三位不同領域的創作者參與形象照拍攝，演釋日常生活與創作瞬間。而聯名系列，則預計於11月18日在Dickies工裝概念店「Energy Store」獨家販售。

Dickies與Opening Ceremony聯名系列以「創作者的日常」為主題，邀請三位不同領域的創作者參與形象照拍攝，演釋日常生活與創作瞬間。圖／Dickies提供

另外備受矚目的聯名還有LEVI'S和UNDERCOVER合作的丹寧服裝，以解構重組為設計概念，創造出體現日美元素、輪廓和文化美學的系列。值得一提的是，在這之中的Hybrid Trucker Down Jacket拼接丹寧羽絨外套，是由品牌經典夾克外套版型重製後，並在後背加入羽絨材質，以及正面下擺處運用麻花編織、工業風硬挺口袋進行拼接設計。而能凸顯彼此元素的就屬Hybrid Denim Sweat Pant拼接丹寧運動褲，正面為復古Levi's®丹寧褲，還呈現UNDERCOVER品牌短語「REBELGODS」；背面則以毛圈布和抗撕裂工裝口袋製成，加上品牌Logo、以及經典紅旗標點綴。

GUESS與英國塗鴉企劃公司Brandalised合作，以傳奇街頭藝術家Banksy經典作品為靈感，推出迷你系列服飾。圖／GUESS提供

而GUESS則與英國塗鴉企劃公司Brandalised合作，以傳奇街頭藝術家Banksy經典作品為靈感，推出迷你系列服飾。GUESS利用了Banksy富有趣味性的塗鴉藝術，轉換成大膽而張揚的印花圖案，結合明亮而跳脫的顏色，賦予新潮流印象。這系列呈現剪裁利落的cropped上衣勾勒出女性性感曲線、人造皮草與搖粒絨布料的運用，彰顯外套大氣優雅的同時也不失搶眼度。還以簡潔的配色與人造皮草打造男裝經典外套，搭配印有俏皮塗鴉的復古水洗T恤，在簡約中注入活力，讓灑脫與風度也能兼容。

Dickies再度跨界攜手紐約時裝品牌Opening Ceremony，以無性別美學為靈感，聯手打造男、女皆實穿系列服飾。圖／Dickies提供

LEVI'S ＸUNDERCOVER系列湛藍拼接丹寧羽絨外套27,900元。圖／LEVI'S提供

Dickies ＸOpening Ceremony系列毛圈粗花呢工裝襯衫5,980元。圖／Dickies提供

GUESS x BRANDALISED迷你系列印花水洗仿舊短版上衣2,490元。圖／GUESS提供

GUESS x BRANDALISED迷你系列印花水洗式上衣2,490元。圖／GUESS提供

Dickies ＸOpening Ceremony系列天鵝絨牛仔褲6,980元。圖／Dickies提供

LEVI'S ＸUNDERCOVER系列仿舊霧黑拼接丹寧運動褲16,900元。圖／LEVI'S提供