珍珠無極限！凱蒂佩芮火辣、西洋最強coser MGK太有型

珍珠不只是優雅，不只限於女性；珍珠也可以酷帥有型，也可以性感火辣！美國流行音樂巨星凱蒂佩芮（Katy Perry）日前出席於田納西州納什維爾舉行的CMA美國鄉村音樂協會獎，以MIKIMOTO頂級珠寶花園柵欄造型珍珠鑽石頸鍊，搭配低胸造型牛仔褲裝禮服出席紅毯，牛仔丹寧的質料呼應鄉村音樂的主題，火辣的禮服剪裁展現性感曲線，而有歐洲宮廷貴族感的珍珠短頸鍊則為整個造型畫龍點睛增添紅毯貴氣，展現充滿自我風格的衝突美。

而與火辣愛妻梅根福克斯（Megan Fox）經常在社群上分享各種cosplay裝扮造型的饒舌歌手「機關槍凱利」Machine Gun Kelly，不cos的時候本身穿搭風格也是非常帥氣有型，日前聖地亞哥國際電影節（San Diego International Film Festival），宣傳他以本名Colson Baker出演的「TAURUS」電影，大膽穿上全身寶藍色的西裝，配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS的聯名系列珍珠串鍊，展現珍珠有別以往的既定印象。