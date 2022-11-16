燦坤「黑五超級慶」先開跑 三星Neo QLED電視現省1.5萬

週日世足賽登場，大電視準備好了沒？燦坤「黑五超級慶」提前開跑，即日起至11月30日，門市指定商品8折起，會員還可用現折密技「黑五購物券」挑戰結帳最便宜，最高再現折999元，9大指定銀行信用卡單品刷滿2萬元且分3、6、8期享0利率再加碼送1,001元「銀行現折贈品券」，最高累計現折達6,000元，趁年末入手大電視、電子衣櫥、冷暖空調、冰箱、洗衣機、筆電正是時候。

電視首推三星65型4K Neo QLED電視，原價70,900元，會員價57,900元，黑五超級慶期間享指定商品999元黑五購物券，刷指定銀行且分期再折1,001元，最終入手價只要55,900元，現省15,000元，燦坤獨家再送市價4,790元精美好禮。還可同步入手三星11.1.4聲道全景聲微型劇院，原價54,900元，最低折扣後只要47,900元，現省7,000元，燦坤獨家再送雙重好禮。

近年變頻冷暖空調已普遍成為溫暖過冬的熱銷商品，HITACHI旗艦型一對一變頻冷暖空調黑五限定價只要30,599元；TECO精品一對一變頻冷暖空調黑五限定價只要34,899元再送12L蒸氣烤箱、遙控擺頭風扇、高效抗菌清淨機或烘被乾燥機好禮4選1。買空調單張發票滿10萬獨家再送好禮多選一，除了有免費場勘評估及玉山級安裝再送你標準基本安裝定位，指定空調享8年免費延長保固，加購分離式空調現場清洗2次3,999元再送2年延長保固，還可享政府退稅補助2,000元。

而可除菌、除臭又除濕，冬季穿大衣、吃火鍋、烤肉必備的LG Styler 5件式智慧電子衣櫥，原價69,900元，會員價53,900元，黑五超級慶期間享999元黑五購物券，刷指定銀行且分期再折1,001元，原廠好禮送專用香氛紙及專用衣架，燦坤獨家再加碼送雙人電熱毯及循環扇，最終入手價只要51,900元，現省18,000元。

另外，線上購物也同歡黑五超級慶，挑戰市場最低價法國特福巧變精靈系列6件組，原價5,280元，會員促銷價2,980元，黑五超級慶入手價2,781元，下殺5.3折。買三星摺疊手機、平板除了現折超低價，燦坤獨家再加碼市價3,950元商周共學圈1年期兌換卡，商務、學習一舉兩得。