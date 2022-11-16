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準備派對嘍！BURBERRY釋全新The Night Before形象視覺

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本系列的推薦單品並包含樺木棕色的Burberry格紋粗呢大衣、米色風衣，保暖也兼具風格造型。圖／Burberry提供
本系列的推薦單品並包含樺木棕色的Burberry格紋粗呢大衣、米色風衣，保暖也兼具風格造型。圖／Burberry提供

隨著時序來到年末，派對、團聚、分享的時光也在不遠處呼喚著人們。Burberry推出「盛宴前夕（The Night Before）」系列形象視覺，除了嘗試捕捉佳節前夕的喜悅和期待，並獻上了包含格紋托特包、Burberry小熊、包款與圍巾等多樣化的風格單品推薦。

本次的形象視覺是由TORSO負責攝影與導演，並邀請到女歌手夏奇拉（Shakira）與曾獲葛萊美最佳世界音樂獎的伯納男孩（Burna Boy）擔任模特兒眼出。其中Burna Boy穿上了非常有英式風格的牛角扣連帽外套，手上並抱了一只格紋小熊，而Shakira則換上一件薄紗飾有華麗水晶的連身洋裝、或連印有EKD圖騰的長大衣，展現派對的火熱或貴族氣氛。

綜觀本次盛宴前夕（The Night Before）全系列，駝色長大衣搭配上連帽外套與Burberry經典的格紋棒球帽，展現派對跑趴、跨年Bar Surfing的滿滿活力；長版的黑色皮裙、外套與手套十足保暖，同時格紋休閒鞋也具備隨時出發的機動性；軍綠色的M1外套搭配上百摺短裙、白色高跟鞋，很Lady、也很Military；此外一條超大、有著經典戰馬騎士（EKD）的黑白圍巾，將英倫的貴族與騎士精神完美演繹。

本系列的推薦單品包含樺木棕色的Burberry格紋粗呢大衣、米色風衣，同時晚禮服則帶來戰馬騎士圖案與水晶橡樹葉徽章的薄紗禮服；想從細節處營造亮點？EKD鏈環項鍊、Thomas Burberry品牌押花字戒指，同時經典的Thomas Bear小熊吊飾、格紋小熊則成為交換禮物或贈送友人的絕佳單品之選。

軍綠色的短版M1外套搭配上百摺短裙、白色高跟鞋，呈現優雅也軍事的英倫街頭精神。圖 ／Burberry提供
軍綠色的短版M1外套搭配上百摺短裙、白色高跟鞋，呈現優雅也軍事的英倫街頭精神。圖 ／Burberry提供
超大、有著Burberry經典戰馬騎士（EKD）的黑白圍巾，保暖、兼具視覺的高辨識度。圖 ／Burberry提供
超大、有著Burberry經典戰馬騎士（EKD）的黑白圍巾，保暖、兼具視覺的高辨識度。圖 ／Burberry提供
Shakira換上一身飾有華麗水晶的連身洋裝，展現派對的火熱氣氛。圖／Burberry提供
Shakira換上一身飾有華麗水晶的連身洋裝，展現派對的火熱氣氛。圖／Burberry提供
伯納男孩（Burna Boy）首次在BURBERRY形象視覺系列中亮相，黑色翅膀與手上的格紋小熊，帶來寬廣的聯想空間。圖／Burberry提供
伯納男孩（Burna Boy）首次在BURBERRY形象視覺系列中亮相，黑色翅膀與手上的格紋小熊，帶來寬廣的聯想空間。圖／Burberry提供
Burberry推出「盛宴前夕（The Night Before）」系列形象視覺，嘗試捕捉佳節前夕的喜悅和期待，並獻上包含格紋托特包、Burberry小熊、包款與圍巾等單品推薦。圖／Burberry提供
Burberry推出「盛宴前夕（The Night Before）」系列形象視覺，嘗試捕捉佳節前夕的喜悅和期待，並獻上包含格紋托特包、Burberry小熊、包款與圍巾等單品推薦。圖／Burberry提供

Burberry 派對

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