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丹丹漢堡「6套餐漲價5元起」！還有2品項停售

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丹丹漢堡將於11月18日起調整價格。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影
丹丹漢堡將於11月18日起調整價格。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影

荷包又要薄了！被譽為「台灣速食南霸天」的「丹丹漢堡」近期宣佈，將於11月18日起，調漲部份餐點價格，其中多個套餐漲價5～6元，地瓜薯條加購價漲2元，另外早餐套餐也有漲3元漲幅，也有部份產品停售。

本次丹丹漢堡共有6個套餐調升，包括1、4、7、9號餐調漲5元，新價格為99～109元；5、10號餐則調漲6元，新價格為94、103元。除此之外，飲料、早安特惠餐所有品項均調漲3元，其他如地瓜薯條、玉米濃湯、烤醬雞堡等7個品項，也有2～4元的漲幅。

除了漲價之外，12號餐則是調降3元，降為89元。另外丹丹漢堡也將停售「咖哩豬排堡」、「扁食肉羹」等2個品項，還有推出大碗豪爽餐、排骨酥肉羹麵、香檸吉事豬排堡等新品項，並有全新5種套餐組合，每款套餐79～109元。

丹丹漢堡 套餐 薯條

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