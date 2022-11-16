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Weekend Max Mara建築師系列 時裝化身溫暖居所隨身穿

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Weekend Max Mara，推出與知名女性建築師Patricia Urquiola聯名的第10系列：Habito，將衣服視為空間的一種，帶來如家一般、溫暖的情感寄託。圖 / Weekend Max Mara提供（合成圖）
Weekend Max Mara，推出與知名女性建築師Patricia Urquiola聯名的第10系列：Habito，將衣服視為空間的一種，帶來如家一般、溫暖的情感寄託。圖 / Weekend Max Mara提供（合成圖）

看似為大、顯於外的建築，其實也可以和軟性、隨身的服裝產生交集。Max Mara集團下品牌Weekend Max Mara，推出與知名女性建築師Patricia Urquiola聯名的第10系列：Habito，除了在米蘭時裝周期間邀請多位名人、部落客到場，並已於近日到貨台灣。

來自西班牙的Patricia Urquiola除了以建築聞名，在踏入工業設計領域後同樣有聲有色，並自2018年開始與Weekend Max Mara聯名。關於本次的Habito系列，Patricia Urquiola表示，「在西班牙語中，『Habito』意為第一人稱的『習性』與『棲居』。」而她認為服裝也是一種空間，是家的一部分，與人們相伴隨行。因此透過混搭主題創造出情感的居所、也向溫暖的家園帶來人情感慰藉。

全系列大膽使用繽紛配色，並結合豐富多變的輪廓，並將襯衫與套頭衫、大衣與絎縫夾克，巧妙結合。也由於Patricia Urquiola出身西班牙，本系列再藉由色彩豔麗的卷邊、輪廓與褶層，回應了傳統西班牙服裝的特色。

除時裝以外，單品推薦則有柔軟皮革製成、搭配流蘇的切爾西短靴，同時Weekend Max Mara經典的「點心包」則嵌有加大尺寸的珠扣，紫色包款搭配同色系手把帶與白色超大珠扣，俏皮而玩趣，全系列已可於全台Weeken Max Mara專賣店包含台北SOGO忠孝館、台北新光三越南西一館、台北新光三越信義店A9、Mega City板橋大遠百與Top City台中大遠百，直接洽詢。

Weekend Max Mara，Habito系列馬甲式背心，17,100元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列馬甲式背心，17,100元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列點心包，19,900元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列點心包，19,900元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列拼接外套，62,600元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列拼接外套，62,600元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列菱格長裙 ，21,900元。圖 / Weekend Max Mara提供
Weekend Max Mara，Habito系列菱格長裙 ，21,900元。圖 / Weekend Max Mara提供
西班牙建築師兼設計師Patricia Urquiola。圖 / Weekend Max Mara提供
西班牙建築師兼設計師Patricia Urquiola。圖 / Weekend Max Mara提供

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