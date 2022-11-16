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自清洗掃拖機器人新品牌登台 yeedi Floor 3 Station早鳥價1.6萬有找
近期當紅的懶人家電「自清洗掃拖機器人」又有新選擇！科沃斯宣布正式引進全新評價子品牌「yeedi一點」，更邀請超人氣女神泱泱擔任品牌大使，推薦兼具美型、功能性、高CP值的全新掃拖機器人Floor 3 Station（自洗抹布版）以及Floor 3（單機版），即日起至12月25日，至ECOVACS科沃斯蝦皮商城官方旗艦店或ECOVACS科沃斯Momo購物品牌旗艦館下單，早鳥預購優惠8,888元起。
雖然主打高CP值，但Floor 3 Station（自洗抹布版）以及Floor 3（單機版）均搭載領先業界的3D ToF導航和避障科技系統、5100 PA的大吸力，以及App遠端智慧控制功能，並且維持輕薄84mm機身，可輕鬆深入狹窄空間徹底清潔。其中，Floor 3 Station（自洗抹布版）擁有全自動的清潔基站，掃、吸、拖、洗、烘5大功能一機兼具，基站內設4L清水、汙水分離式大水箱，可自動回洗抹布，並提供40度熱風烘乾功能，避免拖布異味與細菌滋生。自動基站更附可拆卸式防水墊，更便於使用者維持基座下方清潔。
在外型設計上，yeedi也跳脫傳統清潔家電想要呈現強悍、硬派的風格，透過純白弧面機身與霧面玫瑰金屬色，搭配雙色環狀呼吸燈與鏡面觸控按鍵，直擊小資族、年輕小家庭喜好。
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