快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

漢神百貨周年慶目標業績衝29.5億 特獎161萬Audi名車

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
漢神百貨2022周年慶11月24日至12月25日登場，定出29.5億目標業績。記者徐如宜／攝影
漢神百貨2022周年慶11月24日至12月25日登場，定出29.5億目標業績。記者徐如宜／攝影

眾多消費者期待的南台灣百貨龍頭漢神百貨2022周年慶，將於11月24日至12月25日登場，今天舉行造勢記者會，雖然景氣受疫情影響，仍定出29.5億目標業績。今年以「星空珠寶盒」為主題，並延續頂級精品形象，11月18日至12月6日引進全台獨家「HUBLOT宇舶錶2022 FIFA世足快閃店」，更祭出特獎161萬Audi 名車。

漢神百貨今年周年慶造勢大會改回實體模式，現場由全體員工及專櫃同仁一起呼喊口號，宣示要達到目標業績的決心。店長蔡秀惠表示，漢神百貨主軸是打造最齊全的精品購物殿堂來服務南部消費者，今年周年慶更匯集極具魅力的品牌商品及活動，有信心可以達成29.5億的目標業績。活動現場並秀出週年慶多樣好康，宣告眾所矚目的壓軸購物派對將正式起跑。

漢神百貨全新引進多家南部獨家品牌，包含被譽為時尚界喀什米爾之王的義大利品牌「Brunello Cucinelli」、引領風潮的複合式童裝品牌「babyMADISON」、日本最大美容集團TBC來台開設海外1號店的頂級沙龍「Senang仙滿谷」等；還有來自紐約的時尚單品「Club Monaco」。

在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3千送300，首四日滿2萬加贈200，單筆滿3萬5千元再加贈BRUNO電暖器乙台，還有眾多壓軸獨家明星商品特惠組。消費者期待的漢神會員禮，今年邀請到有印花鬼才之稱的知名華裔設計師Daniel Wong，以日月星辰為元素設計了5檔兼具時尚與質感的全台獨家會員禮。

漢神百貨2022周年慶11月24日至12月25日登場，祭出特獎161萬Audi 名車。記者徐如宜／攝影
漢神百貨2022周年慶11月24日至12月25日登場，祭出特獎161萬Audi 名車。記者徐如宜／攝影
漢神百貨邀知名華裔設計師Daniel Wong，以日月星辰為元素設計了5檔兼具時尚與質感的全台獨家會員禮。記者徐如宜／攝影
漢神百貨邀知名華裔設計師Daniel Wong，以日月星辰為元素設計了5檔兼具時尚與質感的全台獨家會員禮。記者徐如宜／攝影
漢神百貨2022周年慶11月24日至12月25日登場，定出29.5億目標業績。記者徐如宜／攝影
漢神百貨2022周年慶11月24日至12月25日登場，定出29.5億目標業績。記者徐如宜／攝影

品牌 業績 周年慶

延伸閱讀

結婚潮來了！SOGO周年慶精品婚戒、唇彩、旅行箱狂賣

百貨周年慶熱賣關鍵字：結婚潮、抗通膨、Z世代熱潮

北市周年慶突襲抽查 3百貨賣場違規遭重罰12萬

百貨公司周年慶血拚狂竊22商品 警1小時內逮人

相關新聞

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

兔年最強得獎年菜來了 圓山大飯店推早鳥優惠免費宅配

圓山大飯店為了讓貴賓在家就能透過舌尖感受最高規格的國宴級饗宴，特別由榮獲亞太十大名廚金獎的國宴主廚親自監製，推出限量年菜...

火車迷注意了 2023年「台鐵火車的故事」月曆限量開賣

鐵道迷引頸期盼的臺鐵年度熱銷商品-2023年「臺鐵火車的故事」月曆將於明(18)日上市。2023年臺鐵月曆特別調度集結經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。