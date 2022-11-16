漢神百貨周年慶目標業績衝29.5億 特獎161萬Audi名車

眾多消費者期待的南台灣百貨龍頭漢神百貨2022周年慶，將於11月24日至12月25日登場，今天舉行造勢記者會，雖然景氣受疫情影響，仍定出29.5億目標業績。今年以「星空珠寶盒」為主題，並延續頂級精品形象，11月18日至12月6日引進全台獨家「HUBLOT宇舶錶2022 FIFA世足快閃店」，更祭出特獎161萬Audi 名車。

漢神百貨今年周年慶造勢大會改回實體模式，現場由全體員工及專櫃同仁一起呼喊口號，宣示要達到目標業績的決心。店長蔡秀惠表示，漢神百貨主軸是打造最齊全的精品購物殿堂來服務南部消費者，今年周年慶更匯集極具魅力的品牌商品及活動，有信心可以達成29.5億的目標業績。活動現場並秀出週年慶多樣好康，宣告眾所矚目的壓軸購物派對將正式起跑。

漢神百貨全新引進多家南部獨家品牌，包含被譽為時尚界喀什米爾之王的義大利品牌「Brunello Cucinelli」、引領風潮的複合式童裝品牌「babyMADISON」、日本最大美容集團TBC來台開設海外1號店的頂級沙龍「Senang仙滿谷」等；還有來自紐約的時尚單品「Club Monaco」。

在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3千送300，首四日滿2萬加贈200，單筆滿3萬5千元再加贈BRUNO電暖器乙台，還有眾多壓軸獨家明星商品特惠組。消費者期待的漢神會員禮，今年邀請到有印花鬼才之稱的知名華裔設計師Daniel Wong，以日月星辰為元素設計了5檔兼具時尚與質感的全台獨家會員禮。