結婚潮來了！SOGO周年慶精品婚戒、唇彩、旅行箱狂賣

疫後結婚潮來了，館內齊聚Cartier、Tiffany & Co.、Bvlgari、Van Cleef & Arpels、Graff等精品珠寶的SOGO復興館指出，周年慶期間婚戒每天售出超過300只，等於首4日就賣出超過1,200只精品婚戒，由於買勢超乎預期，讓復興館周年慶二波追加「成家專案」，出示喜帖購買禮服、西裝或達滿額門檻再送小家電、登機箱。忠孝館也迎來解封紅利，首波唇彩賣超過1萬5千支，加上Chanel、Dior等精品美妝強勢成長，讓彩妝脫離疫情時的悲情，化妝品業種全面動起來。

走進SOGO復興館，可看到Cartier等精品珠寶，入店鑑賞的消費者絡繹不絕。SOGO復興館指出，時尚精品在這3年累計成長7成的爆發成長後今年回穩，今年周年慶精品成長力道珠寶大於時尚精品，珠寶業績至今超過3成成長，當中以婚戒賣最好。加上年輕世代選購婚戒不再追求克拉數，反而偏好精品珠寶的設計感、傾向簡約設計，讓婚戒也能符合日常的配戴需求。

SOGO復興館在周年慶二波限時加碼，11月21日前憑11、12月婚禮喜帖或11月結婚證書於5樓設計師區選購禮服、至7樓購買成套西裝，或至8、9樓單日累計消費達3萬5千元以上，再送登機箱、家電、家用寢具等，慶祝新人成家。

從SOGO台北店周年慶首波買氣，充分反映抗通膨商機、疫後社交商機與解封紅利。像是彩妝擺脫近年頹勢、回歸熱賣行列，忠孝館指出，疫情期間口罩不離身唇膏很難賣得動，但首波周年慶唇彩已賣出超過1萬5千支，代表民眾願意打扮自己的心態恢復了。另外，Chanel、Dior、Tom Ford、Hermes等精品美妝善於把精品設計元素融入美妝，深受年輕人喜愛，精品美妝呈現20%成長力道。高單價的小眾香氛、髮品，今年依然受歡迎，仍較去年有1成以上成長。疫後旅行潮，精品旅行箱RIMOWA每天賣出100只以上箱、包，光周年慶5天就賣出超過1,500萬業績。

抗通膨效益也在黃金、超市買氣呈現，周年慶期間不少民眾前來購買50萬至100萬的黃金，主要都是為了抗通膨保值。忠孝館Fresh Mart超市周年慶期間不只凍漲且來到全年最低價，每天超市都擠滿人潮，像是食用油、醬油民眾都是一車一車的買，麝香葡萄也狂賣出3千串，每天上午9點一開，9點半停車場就已呈現滿位，可見超市在周年慶的人潮狂吸力。