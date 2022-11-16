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華麗水晶球免費送！雅詩蘭黛4款耶誕禮盒最低下殺23折

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛冬日幻境，向水晶球許下夢幻心願。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛冬日幻境，向水晶球許下夢幻心願。圖／雅詩蘭黛提供

今年耶誕檔期，美妝保養品牌狂推贈品，雅詩蘭黛也出手，只要在「雅詩蘭黛冬日幻境」活動場次期間，購買任一耶誕限定系列禮盒，免費送「冬季奇幻水晶球」乙顆及免費水晶球刻印服務，讓自己的冬天，都有滿滿的儀式感，而且限定禮盒中最低下殺23折，不買會後悔。

雅詩蘭黛的耶誕組合中，其中4款最值得入手，最多人期待為「夢幻心願歡慶禮盒組」，化妝箱中共有13件明星保養、美妝品，包括最經典的微分子肌底原生露、特潤超導全方位修護露及年輕無敵膠原霜，價值超過13,000元，特價2,980元，根本能一次買齊，還能直接帶出國使用，化妝保養一次滿足。

最經典的小棕瓶，在「夢幻心願特潤棕心回饋組」中，換上新包裝與金色蝴蝶結，而「夢幻心願奢華5色唇彩組」，一次帶走含5支絕對慾望系列唇膏，從甜嫩淡粉、百搭玫瑰、時髦正紅色等，都能一次滿足；「夢幻心願粉嫩美唇組」包括有粉嫩慾望撫紋修護精華、粉嫩慾望潤色護唇膏，讓雙唇始終柔嫩。

為慶祝耶誕節，在全台專櫃也推出夢幻水晶球轉蛋機，有機會獲得針管香氛、特潤超導全方位修護露7ML等贈品，消費不限金額還有免費禮物袋包裝。消費滿4,900元送無敵水潤修護組，含有6款贈品；消費滿8千元送雋永工藝香氛小禮盒，共送出12ml的香水。

凡於「雅詩蘭黛冬日幻境」活動場次期間，購買任一耶誕限定系列禮盒，即贈「冬季奇幻水晶球」乙顆及免費水晶球刻印服務。圖／雅詩蘭黛提供
凡於「雅詩蘭黛冬日幻境」活動場次期間，購買任一耶誕限定系列禮盒，即贈「冬季奇幻水晶球」乙顆及免費水晶球刻印服務。圖／雅詩蘭黛提供
即日起於全台雅詩蘭黛專櫃消費滿4,900元，贈「無敵水潤修護組」（數量有限贈完為止）。圖／雅詩蘭黛提供
即日起於全台雅詩蘭黛專櫃消費滿4,900元，贈「無敵水潤修護組」（數量有限贈完為止）。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛全球代言人木村光希，於雅詩蘭黛冬日幻境，向水晶球許下夢幻心願。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛全球代言人木村光希，於雅詩蘭黛冬日幻境，向水晶球許下夢幻心願。圖／雅詩蘭黛提供
凡於「雅詩蘭黛冬日幻境」活動場次期間，購買任一耶誕限定系列禮盒，即贈「冬季奇幻水晶球」乙顆及免費水晶球刻印服務。圖／雅詩蘭黛提供
凡於「雅詩蘭黛冬日幻境」活動場次期間，購買任一耶誕限定系列禮盒，即贈「冬季奇幻水晶球」乙顆及免費水晶球刻印服務。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛夢幻心願歡慶禮盒組／2,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛夢幻心願歡慶禮盒組／2,980元。圖／雅詩蘭黛提供

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