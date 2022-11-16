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「皇都電姬」臺南場感動滿滿 北藝中心11月壓軸登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
跨越時空背景，打破語言隔閡，「皇都電姬」不分男女老少都被吸引的魅力。圖／阮劇團提供
跨越時空背景，打破語言隔閡，「皇都電姬」不分男女老少都被吸引的魅力。圖／阮劇團提供

有觀眾表示即使聽不懂臺語、不懂廣東話，也能被演員們豐沛的演技衝擊心靈。圖／阮劇團提供
有觀眾表示即使聽不懂臺語、不懂廣東話，也能被演員們豐沛的演技衝擊心靈。圖／阮劇團提供

以母語消逝為主題，講述臺灣的過去和香港的未來，共同交織而成的臺粵語音樂劇「皇都電姬」，是2020年由嘉義阮劇團和香港劇場空間跨海攜手打造的作品。今年「皇都電姬」重啟製作，並且升級劇情，同時找來聯合數位文創共同主辦，即將在11月19日於臺北表演藝術中心展開臺北場最終回演出。

上個月「皇都電姬」受台南藝術節邀請，重返故事背景之一起源地臺南，在臺南市立文化中心演藝廳演出時，全場觀眾一起時而笑破肚皮，時而眼角泛淚，滿滿地感動從音樂和對白中顯露無遺，有年輕大學生表示即使聽不懂臺語、不懂廣東話，也能被演員們豐沛的演技衝擊心靈，而年長觀眾則帶著一絲情懷，感慨著老戲院的沒落和語言的消失，很欣慰看到「皇都電姬」演繹訴說的故事，將年少的記憶重現眼前。跨越時空背景，打破語言隔閡，「皇都電姬」不分男女老少都被吸引的魅力。

七月底「皇都電姬」在台北市政府親子劇場的臺北處女秀，很可惜因疫情關係八場全面停演，當時沒能一睹「皇都電姬」的風采？下週於臺北表演藝術中心大劇院全面展現，從11月19日至11月20日共計三場演出，凡是購票的觀眾，都能憑票獨家收藏限量「臺灣瀕危語言NFT」一起成為保存臺灣母語文化重要的一份子。另外推出兩人同行享有九折優惠，歡迎觀眾呼朋引伴共享美好時刻。更多巡演與售票資訊請上阮劇團粉絲團查詢。

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