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大葉高島屋「北海道展」首4日霜淇淋買1送1六花亭6.6折

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大葉高島屋「北海道物產展」今年首度隨著周年慶同步展開。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋「北海道物產展」今年首度隨著周年慶同步展開。圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋周年慶11/17至12/6啟動，「北海道物產展」今年首度隨著周年慶同步展開於12樓活動會館登場，首4日推出北海道霜淇淋買1送1、六花亭6.6折，並聯合Mia C’bon頂級超市與11間商家逾300項商品一同擴大展出。

大葉高島屋周年慶期間，Mia C’bon超市首四日及每周五至周日全面9折。「北海道物產展」11/17日至11/21推出累積消費滿2,000元送百元購物金，11/20前北海道霜淇淋全品項買1送1，平日限量20支、假日限量40支，每支130元。

北海道展還找來「冰淇淋之家アイスの家」北海道生乳捲、北海道霜淇淋，人氣伴手禮「六花亭」蘭姆葡萄夾心餅乾、「白色戀人」白巧克力夾心餅乾、「柳月」三方六年輪蛋糕、JAL商務艙指定「HASKAP藍靛果白巧克力餅乾」，現場最低7.1折起；日本「Shiny」蘋果汁睡魔祭設計限定款禮盒三組特價8折；百貨獨家展售的「NEKO SAKE黑貓清酒禮盒」，也特別為這次展覽空運來台，展期至11月30日止。

大葉高島屋繼去年改裝近百家專櫃後，今年第四季還有超過20家新櫃相繼登場，像是Dior化妝品旗艦店、國際精品Montblanc、法式女裝名品JETEZO、法式美妝品牌Fées等。為滿足天母商圈家庭客層吃的需求，館內餐飲同樣進行年度大洗牌，第四季進駐美食街新櫃有漢品小廚、尖牙義式廚房、非越即泰、饗燒板料理、繼光香香雞、三也木瓜牛奶、滷春秋、黑面蔡。特色餐廳有bb.q Chicken韓式炸雞餐廳、小樽手作珈琲、奧特拉麵。

另有即將開幕的一人燒肉品牌Ikigai燒肉全台首店、道地江浙料理上海鄉村、韓式烤肉連鎖品牌兩班家、Chili's美式餐廳，以及饗賓餐旅集團旗下果然匯、饗泰多、開飯川食堂等，從小吃到私房餐廳、各國料理，滿足天母商圈的多元文化。

大葉高島屋北海道物產展，「NEKO SAKE黑貓清酒」禮盒1,688元。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，「NEKO SAKE黑貓清酒」禮盒1,688元。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，北海道霜淇淋全品項甜筒130元起。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，北海道霜淇淋全品項甜筒130元起。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，「柳月」三方六年輪蛋糕680元。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，「柳月」三方六年輪蛋糕680元。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，「六花亭」蘭姆葡萄夾心餅乾5入680元、特價450元。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋北海道物產展，「六花亭」蘭姆葡萄夾心餅乾5入680元、特價450元。圖／大葉高島屋提供

北海道 周年慶 大葉高島屋

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