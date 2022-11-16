丹丹漢堡後天起漲價！新價格一出...網友：還是很佛心

南部知名的丹丹漢堡店今天公告，因基本工資和原物料等各項營運費用持續上漲，為維護產品品質，價格略作調整。臉書台南式粉專整理調漲一覽表，其中玉米濃湯26年、可樂、汽水23年及檸檬紅茶29年、熱奶茶25年都未調整，網友看了新價格都說，還是很佛心。

臉書台南式貼文表示，丹丹後天起要漲價囉！有6個套餐漲價，1個套餐停賣，另推出5個新組合套餐，每個套餐調漲5至6元不等，還有12號套餐降價3元；另外咖哩豬排堡、扁食肉焿不賣了，「小杯」的可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬紅茶，18日開始也停售。

網友說，終於漲到3位數，但還是很佛心的價格，多數網友均認為漲價很合理。