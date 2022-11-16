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丹丹漢堡後天起漲價！新價格一出...網友：還是很佛心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南部知名的丹丹漢堡店今天公告，價格將稍作調整，但網友看了新價格都說：「還是很佛心」。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影
南部知名的丹丹漢堡店今天公告，價格將稍作調整，但網友看了新價格都說：「還是很佛心」。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影

南部知名的丹丹漢堡店今天公告，因基本工資和原物料等各項營運費用持續上漲，為維護產品品質，價格略作調整。臉書台南式粉專整理調漲一覽表，其中玉米濃湯26年、可樂、汽水23年及檸檬紅茶29年、熱奶茶25年都未調整，網友看了新價格都說，還是很佛心。

臉書台南式貼文表示，丹丹後天起要漲價囉！有6個套餐漲價，1個套餐停賣，另推出5個新組合套餐，每個套餐調漲5至6元不等，還有12號套餐降價3元；另外咖哩豬排堡、扁食肉焿不賣了，「小杯」的可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬紅茶，18日開始也停售。

網友說，終於漲到3位數，但還是很佛心的價格，多數網友均認為漲價很合理。

丹丹漢堡公告內容：

親愛的顧客

感謝您長期的支持與愛護，因基本工資和原物料等各項營運費用持續上漲，為維護產品品質，價格略作調整。

部分產品久未調整價格:【玉米濃湯26年】、【可樂、汽水23年】、【檸檬紅茶29年】、【熱奶茶25年】

【11/1起，工作夥伴時薪調高至178元起】

111/11/18(五)起，價格調整如下：

【精選定食餐】（定食餐平均調幅約2.53％)

「1套降價」12號餐降3元。

「5套新組合」2號、3號、6號、8號、11號。

「6套調升」1號、4號、7號、9號 各漲5元 ; 5號、10號 各漲6元。

「加購地瓜薯條調升2元」

「早安特惠餐：早1~早6調升3元」

「新推出」1.大碗豪爽餐(自由配) 2.排骨酥肉焿麵(大碗ㄟ) 3.香檸吉司豬排堡

【美味丹點】「飲料調升3元」

「13項單點價格不變」鮮酥雞肉焿、赤肉麵線焿、五穀瘦肉粥、黃金鮮酥雞、義式紅醬波浪薯、香酥米糕、豬肉可樂餅、黑糖麻糬棒、超長熱狗、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、火腿蛋三明治、肉鬆蛋三明治。

「7項單點調升」地瓜薯條、烤醬雞堡、無骨雞塊5塊 各漲2元 ； 玉米濃湯、脆皮炸雞(腿、塊)、無骨雞塊9塊 各漲3元 ； 鮮脆雞腿堡漲4元。

【咖哩豬排堡、扁食肉焿】停售

【可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬風味紅茶】小杯停售。

臉書台南式粉專整理價格調整一覽表。圖／取自台南式粉專
臉書台南式粉專整理價格調整一覽表。圖／取自台南式粉專
丹丹漢堡公告要調漲。圖／取自臉書
丹丹漢堡公告要調漲。圖／取自臉書

套餐 丹丹漢堡 漲價

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