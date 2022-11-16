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觀賽必備！Mia C’bon迎世足多款零嘴買1送1 精品巧克力搶先為耶誕暖身
4年一度的世界盃足球賽即將在本週日登場，喜愛足球運動的民眾除了準時鎖定轉播頻道，更別忘了要把觀賽時的零食點心都準備好。集結世界各地美食的Mia C’bon在世足賽期間備齊各式零食點心、懶人美食，更獻上多款零食買1送1。即日起至11月29日，單筆消費滿350元還可享89元加價購JUVER茱兒蘋果汁與139元加價購樂淇蘋果的優惠。
與台灣時差5小時的2022世足賽舉辦地卡達，想要觀看現場轉播免不了會遇上深夜時刻，開了直接吃的小點零嘴，零廚藝也能快煮上桌的美食餐點都不可或缺。韓國進口的上友百濟海苔，使用芝麻油脆烤，單吃或包飯吃都美味；還有來自紐西蘭的ETA波浪厚切洋芋片系列、三立製果風味薄燒餅與丸京銅鑼燒皆買1送1。想吃甜食的話還有日本進口的平和堂烤甜甜圈，不油炸健康無負擔，限時2件99元特價中。
肚子餓一點的時候，簡單加熱就能還原店內美味的林東芳牛肉麵也上架Mia C’bon；還有爆牙蘇黑金魯肉淋上一匙就能吃上好幾碗飯；桃城雞排台式無骨鹽酥雞與豪大大雞排香酥雞柳條，氣炸12分鐘內就能輕鬆上桌。同樣必囤貨的還有日清食品北海道拉麵店，提供函館鹽味、札幌味噌、旭川醬油3款風味拉麵，4分鐘快煮，瞬間飽足。
而近日氣溫下滑，正是來點暖心巧克力的最佳時刻，世界巧克力大賞網羅歐美、亞洲精品巧克力，包括立陶宛百年國寶級巧克力品牌露特巧克力、GODIVA獨立包裝的迷你巧克力棒系列也在Mia C’bon也找得到；來自越南的MAROU巧克力片系列、日本不二家麵包超人造型可可盒，以及來自南投清境的台灣在地品牌CONA’S、嚴選屏東在地可可的TC調味巧克力BAR，還有SWISS MISS推出聖誕限定款限量熱可可陶偶，搶先為即將到來的耶誕季節暖身。
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