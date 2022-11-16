領先零售通路！全家便利商店獲頒「2022台灣企業永續獎－永續供應鏈領袖獎」

全家便利商店以「Clean Label食品少添加聯盟、扶植社會企業、永續飲食應援、落實食安到食育」4大政策，首次獲頒今日（11月16日）公布的「2022 TCSA台灣企業永續獎－永續供應鏈領袖獎」，更打破該獎項過往大多由製造業、電信業等業種獲獎常態，成為今年唯一獲該獎項的零售通路。

響應聯合國永續發展目標SDG12，全家便利商店攜手上游供應商與終端消費者，實踐負責任的生產與消費，創造三方共好。包括添加物減量4年改革有成，近800項食品原物料取得潔淨標章；攜手社企開發鮮食，共創一年超過2億元商機；全家便利商店App新增「食在購安心」履歷查詢系統，便利應援永續飲食；全家料理王競賽尋找綠色主廚，讓食育向下扎根。

TCSA台灣企業永續獎素有「永續奧斯卡獎」之稱，今年共有超過400個企業、組織參加，全家便利商店本次不僅獲頒「永續供應鏈領袖」，還獲得「台灣百大永續典範企業」、「永續報告書」共計3獎項。

全家便利商店連續4年推動Clean Label食品少添加，不僅號召超過百家供應商成立業界第一個少添加聯盟，更積極推動自有商品Clean Label潔淨標章，透過第三方公證單位認證，讓消費者吃得更安心。全家便利商店架上已有75%的鮮食取得潔淨標章，4年來更累積800項原料取得潔淨認證。根據統計，目前全國通過Clean Label標章認證的食品業者對比2018年家數成長6倍、品項數成長8倍。

同時全家便利商店致力於提供消費者在地社會企業良品，持續與「鮮乳坊」、「芙彤園」、「鄰鄉良食」、「里仁」、「天和鮮物」等社企合作，不僅連續5年獲頒經濟部中小企業處舉辦的「Buying Power社會創新採購獎」，近年更將扶植社企範疇向上延伸至商品開發，運用全家便利商店鮮食差異化研發技術優勢，陸續與鮮乳坊、芙彤園合作推出聯名鮮食，將鮮乳坊的優質乳源製成霜淇淋、義大利麵、麵包等，將芙彤園契作的自然農法栽種香草製成拿鐵、麵食、甜點。根據統計，這些社企聯名鮮食一年共創超過2億元的銷售業績。

全家便利商店永續飲食支援多路並進，有鑑於現代人注重食品來源、追求簡單透明，全家便利商店App新增升級版食品履歷系統「食在購安心」，從首頁進入系統就能輕鬆查詢營養標示、產地、產品全成分等資訊；為支援綠色飲食，今年升級增加「少添加」、「有機認證」、「素食」等一鍵查詢功能，也可依個人飲食需求查詢「不含麩質」、「清真食品」等。

另外，全家便利商店自2019年起舉辦「全家料理王」食育競賽，讓在地低碳飲食、國產農產品的供應鏈管理理念向下扎根，針對全國高中職與五專學生舉辦料理比賽，優秀隊伍的作品更有機會成為架上鮮食新品。今年剛結束的全家料理王競賽以「尋找明日綠色主廚」為題，透過青年圓夢、食農教育與台灣在地食材為推廣主軸，作品需符合「永續發展目標（SDGs）」，創造出美味又符合未來永續消費趨勢的料理。