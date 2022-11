Tiffany & Co.再聯名Daniel Arsham 雕塑掛鎖限量發行

當代藝術家Daniel Arsham以經歷時間演變受到腐蝕的雕塑「未來文物」為其代表作,美國珠寶品牌Tiffany & Co.再度與藝術家合作,以雕塑品搭配限量聯名手鐲歡慶Lock全新系列上市。Daniel Arsham以Tiffany古典珍藏庫中的經典掛鎖為靈感,打造出99件青銅材質鑄造的腐蝕雕塑,雕塑品內裝著Tiffany & Co. x Arsham Studio Lock限量聯名手鐲。

「此款青銅腐蝕雕塑掛鎖作品是Tiffany與Arsham Studio攜手同行的的第三段故事,」Daniel Arsham表示。Tiffany在19世紀末首度推出具實用功能的掛鎖,至今更有全系列的大膽珠寶延伸自掛鎖的設計,包括最新推出的Lock系列手鐲。以掛鎖為靈感的雕塑藝術品由紐約Arsham Studio製作,每件雕塑均耗時超過400個小時手工拋光而成,展現出Arsham在未來文物系列的美學精神:透過想像中的未來視角重新詮釋當代文物,雕塑品的侵蝕質感以及與Tiffany藍專屬色調神似的手工塗抹銅綠色澤呈現出時間帶來的歷史痕跡。