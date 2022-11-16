快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN星級饗宴「名鍋盛典」登場！熱食自助區聯名新馬辣推「麻辣燙」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN一年一度的「名鍋盛典」開跑，首波推出一系列個人鍋物、名店湯底。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN一年一度的「名鍋盛典」開跑，首波推出一系列個人鍋物、名店湯底。圖／7-ELEVEN提供

火鍋控注意！7-ELEVEN一年一度「名鍋盛典」即日起開跑，整合實體門市、預購誌、i預購等平台，搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，首波活動企劃藉「星級饗宴」品牌切入市場，以「隨時星級、隨處名鍋」為主軸，推出一系列個人鍋物、名店湯底，更有肉品、海鮮、蔬菜、沾醬、鍋具等上百種相關商品，滿足小家庭及上班族客層就近採買需求。同時，熱食自助區延續話題熱度，首度與新馬辣聯名推出「麻辣燙」，香麻帶勁的獨家湯頭，為冬季帶來全新食感體驗。

7-ELEVEN今年「名鍋盛典」開發策略朝向適合「小家庭」及「個人份量」兩大主軸，主打與台北君悅酒店獨家合作的異國道地風味個人鍋，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽率領團隊共同監製，開發兩款個人微波即食鍋物，首推「君悅－新加坡風味叻沙鍋」，有別於市面上台式叻沙，使用多種南洋香料爆炒叻沙醬，並添加椰奶熬煮調製，湯底濃郁為正宗南洋風味，售價129元；另一款「君悅－海鮮味噌鍋」嚴選菲力鮭魚排，加入蛤蠣、蝦子等豐富海鮮，日式味噌湯底口感鮮甜，售價159元。此外，7-ELEVEN也與知名餐飲品牌「這一小鍋」合作推出兩款鍋物「這一小鍋－經典老火湯鍋」（售價139元）、「御料小館－這一小鍋沙茶藥膳鍋」（售價85元）。

湯底部分，7-ELEVEN發現超商客群偏好適合2～3人共享的冷凍湯底，今年7-ELEVEN與名店獨家合作開發貼近超商客層的冷凍商品，多達10款選擇，新品像是同樣由君悅主廚監製開發的「君悅－南洋叻沙湯底」、與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作的「頌丹樂－冬蔭功湯底」、韓式愛好者必吃的「豆腐村泡菜豆腐煲」、隨鍋附贈7-ELEVEN獨家熊熊御守的「聚北海道聚寶熊牛奶鍋」等；去年熱賣的「晶華三燔本家壽喜燒」、「煮時光」系列包含日式壽喜燒、經典酸白菜鍋、川味麻辣鍋3種湯底，以及「石二鍋－經典爆香石頭鍋」今年也都強勢回歸。

今年7-ELEVEN「名鍋盛典」訴求吃鍋儀式感，除了火鍋搭配的鍋底、食材，首度結合冷藏、冷凍甜點類別擴大火鍋周邊商機，即日起至12月13日多達150件商品祭出指定品項任選3件88折優惠，滿3件享折扣外，還送1張「COLD STONE專區」單球冰淇淋20元折價券（限量2,000份），並可以69元加購哈根達斯迷你杯及酷聖石酷樂杯。

7-ELEVEN提供豐富的火鍋食材選擇，「OPEN!MART」選品市集目前已在湖鑫、總部、冠亨共3間門市設置專區，複合販售各式「輕自煮」好物，更於部分門市導入「生鮮蔬果專櫃」引進超過20款有機蔬菜。並設有「嚴選素材鮮物專區」海島型冷凍冰箱、超過4千間門市備有雙門以上冷凍冰箱，同步販售各大知名品牌火鍋料、海鮮與肉品，方便就近採買。「i預購」線上平台亦有「名鍋盛典主題專區」，即食火鍋湯底、配料、鍋具等應有盡有，到店免運省時便利，即日起至11月24日享雙11活動，消費滿額1,111元加贈OPEN POINT點數11%回饋。

7-ELEVEN實體門市「年菜預購誌」，引進君悅、膳馨、這一鍋、海底撈、青花驕、麻辣壹號店、天鍋麻辣、嘉義林聰明等超過20家星級名店與地方名店鍋物，推出「君悅臻選精燉花膠火烔雞湯」8小時熬製濃郁湯頭搭配珍貴食材；「膳馨黑蒜烏骨雞湯」米其林推薦台菜餐廳年節定番品；「這一鍋皇室秘藏鍋物」隨鍋附上千張豆腐紙、墨魚汁及毛筆，店內最具創意的揮毫書畫宅家神還原；「碳佐天鍋芫荽皮蛋豚骨鍋」芫荽搭配皮蛋堆疊出層次豐富的清香豚骨湯底；還有米其林必比登「阿城鵝肉鵝油香蔥」等醬料，以及多款海鮮組合及鍋物周邊，即日起至2023年2月3日「年菜預購誌」指定商品可享任選3件92折優惠。

此外，繼上週推出「星級饗宴－滷味」帶來好評銷售，7-ELEVEN熱食自助區即日起將攜手「新馬辣經典麻辣鍋」帶來創新「麻辣燙」熱食新選擇，以大紅袍、朝天椒、青花椒等辛香料長時間熬製而成，主打「麻、辣、鮮、香」風味，食材推薦將麻辣黃金魚蛋、麻辣黃金魚板、麻辣日式魚豆腐等吸飽湯汁的必吃好料置入碗中、再淋上熱呼呼麻辣湯汁，可依喜好加入科學麵等主食搭配，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可達200店導入。

「i預購」線上平台亦有「名鍋盛典主題專區」，即日起至11月24日享雙11活動，消費滿額1,111元加贈OPEN POINT點數11%回饋。圖／7-ELEVEN提供
「i預購」線上平台亦有「名鍋盛典主題專區」，即日起至11月24日享雙11活動，消費滿額1,111元加贈OPEN POINT點數11%回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN設有「嚴選素材鮮物專區」海島型冷凍冰箱、超過4千間門市備有雙門以上冷凍冰箱，同步販售各大知名品牌火鍋料、海鮮與肉品，方便就近採買。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN設有「嚴選素材鮮物專區」海島型冷凍冰箱、超過4千間門市備有雙門以上冷凍冰箱，同步販售各大知名品牌火鍋料、海鮮與肉品，方便就近採買。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市年菜預購誌，引進君悅、膳馨、這一鍋、海底撈、青花驕、麻辣壹號店、天鍋麻辣、嘉義林聰明等超過20家星級名店與地方名店鍋物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN實體門市年菜預購誌，引進君悅、膳馨、這一鍋、海底撈、青花驕、麻辣壹號店、天鍋麻辣、嘉義林聰明等超過20家星級名店與地方名店鍋物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN發現超商客群偏好適合2～3人共享的冷凍湯底，今年與名店獨家合作開發貼近超商客層的冷凍商品，多達10款選擇，口味多元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN發現超商客群偏好適合2～3人共享的冷凍湯底，今年與名店獨家合作開發貼近超商客層的冷凍商品，多達10款選擇，口味多元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN一年一度的「名鍋盛典」開跑，首波活動企劃藉「星級饗宴」品牌切入市場，以「隨時星級、隨處名鍋」為主軸，推出一系列個人鍋物、名店湯底，更有肉品、海鮮、蔬菜、沾醬、鍋具等上百種相關商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN一年一度的「名鍋盛典」開跑，首波活動企劃藉「星級饗宴」品牌切入市場，以「隨時星級、隨處名鍋」為主軸，推出一系列個人鍋物、名店湯底，更有肉品、海鮮、蔬菜、沾醬、鍋具等上百種相關商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱食自助區延續話題熱度，首度與新馬辣聯名推出「麻辣燙」新結構，香麻帶勁的獨家湯頭，將再為冬季帶來全新食感體驗，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可達200店導入。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱食自助區延續話題熱度，首度與新馬辣聯名推出「麻辣燙」新結構，香麻帶勁的獨家湯頭，將再為冬季帶來全新食感體驗，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可達200店導入。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱食自助區延續話題熱度，首度與新馬辣聯名推出「麻辣燙」新結構，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可達200店導入。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱食自助區延續話題熱度，首度與新馬辣聯名推出「麻辣燙」新結構，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可達200店導入。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「新馬辣經典麻辣鍋」帶來創新「麻辣燙」熱食新選擇，主要以大紅袍、朝天椒、青花椒等辛香料長時間熬製而成，主打「麻、辣、鮮、香」風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手「新馬辣經典麻辣鍋」帶來創新「麻辣燙」熱食新選擇，主要以大紅袍、朝天椒、青花椒等辛香料長時間熬製而成，主打「麻、辣、鮮、香」風味。圖／7-ELEVEN提供

火鍋 海鮮 米其林

延伸閱讀

食譜／鮮甜海蝦、麵條包裹蒜香！蒜香鮮蝦義大利麵營養又美味

臭臭鍋、泡菜鍋…一圖看6大類百元小火鍋熱量高低！5招避開吃鍋陷阱

基隆山藥產量剩3成 大餐結合海鮮限百桌16日起訂購

「百根大GG」沖上岸！沙灘多到撿不完民眾嗨喊海鮮自由 老饕曝美味真相

相關新聞

螢幕餵食超親民！ 「魔獸」霍華德來台狂吃夜市美食小吃 再開直播爽嗑龍蝦痛風火鍋

前NBA球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1雲豹後，來台的一舉一動引網民高度關注，14日晚間突然在IG開直播自己到桃園某夜市，品嚐在地美食小吃蚵仔煎、雞屁股等吃喝玩樂體驗，而16日再開IG

TGI FRIDAYS「豬肋排買一送一」在這天！出示「+1歲」證件 甜點升級免費送

送走雙11後，迎來的是黑色星期五。美式餐廳TGI FRIDAYS再為黑色星期五推出買一送一優惠活動，一日限定人氣招牌「豬肋排」買一送一，最多可享買二送二，11/25快揪親朋好友大口吃肉去！ 不吃

草莓季來啦～浮誇系早午餐「Meat Up」超高101草莓塔、舒芙蕾 呼喚草莓控來挑戰

又到了一年一度的草莓季時間了！以浮誇、華麗風格爆紅的「Meat Up 覓晌」再出招 ，使用苗栗大湖產地直送的豐香草莓，推出使用超過20顆草莓的超高草莓塔，就是要讓大家拍得高興、吃得開心，店內招牌舒芙蕾也換上草莓季菜單，連飲料都有草莓棉花糖！多達8種品項、簡直要人陷入選擇困難，草莓控們還不快來試試～

丹丹漢堡「6套餐漲價5元起」！還有2品項停售

荷包又要薄了！被譽為「台灣速食南霸天」的「丹丹漢堡」近期宣佈，將於11月18 日起，調漲部份餐點價格，其中多個套餐漲價5...

票卡夾、鑰匙圈！藏壽司3款「BT21週邊」免費帶回家

繼推出BT21系列扭蛋，並且於全台北中南打造3間BT21主題特色店之後，「藏壽司」自11月24日至12月25日期間，再推...

高CP值南洋美食！ 錢都吉哆火鍋「亞洲美食節」 誠記、波記、文慶雞、池先生多國饗宴登場

大台北最有話題的自助百匯火鍋又有新花樣了！　錢都餐飲集團吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」，自去年舉行多場受到好評的「台味美食趴」之後，2022年底全新推出充滿南洋風情的「吉哆亞洲美食節」，除原有的豐盛食材與高達9種湯底選擇外，邀請多家知名南洋風情料理如文慶雞的肉骨茶、誠記的越式美食、池先生的絲襪奶茶、馬友友的印度烤餅，於歲末打造最繽紛的多國美食饗宴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。