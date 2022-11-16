7-ELEVEN星級饗宴「名鍋盛典」登場！熱食自助區聯名新馬辣推「麻辣燙」

火鍋控注意！7-ELEVEN一年一度「名鍋盛典」即日起開跑，整合實體門市、預購誌、i預購等平台，搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，首波活動企劃藉「星級饗宴」品牌切入市場，以「隨時星級、隨處名鍋」為主軸，推出一系列個人鍋物、名店湯底，更有肉品、海鮮、蔬菜、沾醬、鍋具等上百種相關商品，滿足小家庭及上班族客層就近採買需求。同時，熱食自助區延續話題熱度，首度與新馬辣聯名推出「麻辣燙」，香麻帶勁的獨家湯頭，為冬季帶來全新食感體驗。

7-ELEVEN今年「名鍋盛典」開發策略朝向適合「小家庭」及「個人份量」兩大主軸，主打與台北君悅酒店獨家合作的異國道地風味個人鍋，由新加坡籍執行總主廚陳萬欽率領團隊共同監製，開發兩款個人微波即食鍋物，首推「君悅－新加坡風味叻沙鍋」，有別於市面上台式叻沙，使用多種南洋香料爆炒叻沙醬，並添加椰奶熬煮調製，湯底濃郁為正宗南洋風味，售價129元；另一款「君悅－海鮮味噌鍋」嚴選菲力鮭魚排，加入蛤蠣、蝦子等豐富海鮮，日式味噌湯底口感鮮甜，售價159元。此外，7-ELEVEN也與知名餐飲品牌「這一小鍋」合作推出兩款鍋物「這一小鍋－經典老火湯鍋」（售價139元）、「御料小館－這一小鍋沙茶藥膳鍋」（售價85元）。

湯底部分，7-ELEVEN發現超商客群偏好適合2～3人共享的冷凍湯底，今年7-ELEVEN與名店獨家合作開發貼近超商客層的冷凍商品，多達10款選擇，新品像是同樣由君悅主廚監製開發的「君悅－南洋叻沙湯底」、與泰國米其林一星餐廳頌丹樂合作的「頌丹樂－冬蔭功湯底」、韓式愛好者必吃的「豆腐村泡菜豆腐煲」、隨鍋附贈7-ELEVEN獨家熊熊御守的「聚北海道聚寶熊牛奶鍋」等；去年熱賣的「晶華三燔本家壽喜燒」、「煮時光」系列包含日式壽喜燒、經典酸白菜鍋、川味麻辣鍋3種湯底，以及「石二鍋－經典爆香石頭鍋」今年也都強勢回歸。

今年7-ELEVEN「名鍋盛典」訴求吃鍋儀式感，除了火鍋搭配的鍋底、食材，首度結合冷藏、冷凍甜點類別擴大火鍋周邊商機，即日起至12月13日多達150件商品祭出指定品項任選3件88折優惠，滿3件享折扣外，還送1張「COLD STONE專區」單球冰淇淋20元折價券（限量2,000份），並可以69元加購哈根達斯迷你杯及酷聖石酷樂杯。

7-ELEVEN提供豐富的火鍋食材選擇，「OPEN!MART」選品市集目前已在湖鑫、總部、冠亨共3間門市設置專區，複合販售各式「輕自煮」好物，更於部分門市導入「生鮮蔬果專櫃」引進超過20款有機蔬菜。並設有「嚴選素材鮮物專區」海島型冷凍冰箱、超過4千間門市備有雙門以上冷凍冰箱，同步販售各大知名品牌火鍋料、海鮮與肉品，方便就近採買。「i預購」線上平台亦有「名鍋盛典主題專區」，即食火鍋湯底、配料、鍋具等應有盡有，到店免運省時便利，即日起至11月24日享雙11活動，消費滿額1,111元加贈OPEN POINT點數11%回饋。

7-ELEVEN實體門市「年菜預購誌」，引進君悅、膳馨、這一鍋、海底撈、青花驕、麻辣壹號店、天鍋麻辣、嘉義林聰明等超過20家星級名店與地方名店鍋物，推出「君悅臻選精燉花膠火烔雞湯」8小時熬製濃郁湯頭搭配珍貴食材；「膳馨黑蒜烏骨雞湯」米其林推薦台菜餐廳年節定番品；「這一鍋皇室秘藏鍋物」隨鍋附上千張豆腐紙、墨魚汁及毛筆，店內最具創意的揮毫書畫宅家神還原；「碳佐天鍋芫荽皮蛋豚骨鍋」芫荽搭配皮蛋堆疊出層次豐富的清香豚骨湯底；還有米其林必比登「阿城鵝肉鵝油香蔥」等醬料，以及多款海鮮組合及鍋物周邊，即日起至2023年2月3日「年菜預購誌」指定商品可享任選3件92折優惠。