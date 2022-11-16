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DON DON DONKI攜手Klook 消費滿額抽5,000元日本旅遊金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
於DON DON DONKI西門店或忠孝新生店消費就能獲得Klook日本商品8.8折折扣，單筆消費滿千更有機會抽中Klook 5,000元日本旅遊金。圖／DON DON DONKI提供
於DON DON DONKI西門店或忠孝新生店消費就能獲得Klook日本商品8.8折折扣，單筆消費滿千更有機會抽中Klook 5,000元日本旅遊金。圖／DON DON DONKI提供

旅遊解封，最近大家都在狂訂機票準備出國，而過去2年成為台灣人想念日本時最快能夠一解哈日癮的DON DON DONKI，也了解消費者的心情，今宣布攜手Klook帶大家前進日本。自11月18日起到11月27日一連10天，在DON DON DONKI消費就能獲得Klook日本商品8.8折折扣，單筆消費滿千更有機會抽中Klook 5,000元日本旅遊金，讓你日本行程輕鬆買輕鬆玩。

據Klook平台數據，光是日本宣布解封當週的週末，Klook上日本旅遊商品流量便暴增3倍，就知道台灣人有多期待重返日本；過去1個月Klook日本商品，包括樂園景點門票、交通住宿等，整體銷售月成長也飆升7倍之多，其中JR Pass、日本環球影城、大阪周遊券以及東京大阪市區住宿都是熱賣商品之一。

計畫想要重返日本旅遊的民眾，趕快先到DON DON DONKI逛逛，活動期間到DON DON DONKI西門店或忠孝新生店消費，就能獲得Klook日本8.8折優惠券，最高可折抵120元，拿來買日本交通一日券或景點門票超方便；當日單筆消費超過千元還能抽獎，有機會獲得市價9,999元的DON DON DONKI吉祥物DONPEN大型玩偶，或是Klook日本行程9折、日本飯店1折等折扣，還有超實用的Klook日本旅遊金5,000元大獎，讓大家補貨日本商品的同時還能拼手氣加碼旅遊基金。

日本 台灣人 大阪

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