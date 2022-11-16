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「黑豹」女主角搶先秀 De Beers全新蓮花圖騰珠寶上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Jewellers深受歡迎的Enchanted Lotus系列推出新作。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers深受歡迎的Enchanted Lotus系列推出新作。圖／De Beers提供

蓮花在白晝陽光化綻放，夜晚沉入水中，每天早晨重新浮現，體現大自然的變化，在許多文化中更是純潔和永恒的象徵。De Beers Jewellers以蓮花為靈感，在2009年時首度推出鑲嵌天然美鑽的Enchanted Lotus系列珠寶，將古老的自然符號轉化為可配戴於身的現代感設計。如今，全新的設計更結合當代女性日常配戴的多變需求，並於在10月份推出的「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告中，由全球大使、漫威電影「黑豹」女主角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）搶先演繹其中三件作品。品牌也正式宣布，全系列新作將自2022年12月起全球陸續上市。

露琵塔尼詠歐在形象廣告中配戴的Enchanted Lotus系列吊墜項鍊、戒指和一對耳釘均採用18K白金鑲嵌圓形明亮式和梨形鑽石，以具象化的圖案，詮釋盛放蓮花的優雅美態。其中鑽石吊墜項鍊和另外三件新作，以及一條高級珠寶項鍊和胸針，將率先2022年12月正式上市。開放式的手鐲、戒指、以及垂墜耳環三件新作的設計都結合了綴滿圓形明亮式鑽石的蓮葉：手鐲和戒指的兩端，一端裝飾經典的鑽石蓮花圖案，另一端則是飽滿扇形的葉片圖案，耳環的蓮花圖案則是自耳垂的鑽石蓮葉優雅垂懸而下。

高級珠寶和胸針則都採用靈活的可轉換式設計，展現高級珠寶的百變而易於搭配的多功能特質。全新Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊上鑲嵌總重約6.64克拉的鑽石，鑽石項鍊線條凝聚於一片優雅的鑽石蓮葉上，垂墜而下一朵鑲嵌梨形和圓形明亮式鑽石的蓮花圖騰；蓮花圖騰可單獨拆下搭配隨附的精緻細鍊配戴，而鑽石項鍊可單獨或搭配蓮花圖案吊墜配戴。鑲嵌3.86克拉的鑽石的胸針除了可以單獨恣意配戴在身上任何地方，也可搭配末端飾有兩枚梨形鑽石吊墜的包鑲鑽石項鍊。

除了12月將全球上市的4款高級珠寶與2款珠寶新作，Enchanted Lotus系列另外2款於形象廣告中曝光的耳釘與戒指，則提供於全球精品店或debeers.com線上官方網站進行預購、並將於2023年4月正式發售。

全新Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指，28萬4,000元，2023年4月正式上市。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指，28萬4,000元，2023年4月正式上市。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘，32萬7,000元，2023年4月正式上市。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K白金鑽石耳釘，32萬7,000元，2023年4月正式上市。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針，約163萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針，約163萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Jewellers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Jewellers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus 鑽石胸針搭配包鑲鑽石項鍊。元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus 鑽石胸針搭配包鑲鑽石項鍊。元。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使Lupita Nyong'o配戴Enchanted Lotus系列新品。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使Lupita Nyong'o配戴Enchanted Lotus系列新品。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus垂墜式鑽石耳環，89萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使Lupita Nyong'o配戴Enchanted Lotus系列新品。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使Lupita Nyong'o配戴Enchanted Lotus系列新品。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石手鐲，89萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus 高級珠寶鑽石吊墜項鍊，約262萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus 高級珠寶鑽石吊墜項鍊，約262萬元。圖／De Beers提供

鑽石 珠寶 戒指

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