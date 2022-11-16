「黑豹」女主角搶先秀 De Beers全新蓮花圖騰珠寶上市

蓮花在白晝陽光化綻放，夜晚沉入水中，每天早晨重新浮現，體現大自然的變化，在許多文化中更是純潔和永恒的象徵。De Beers Jewellers以蓮花為靈感，在2009年時首度推出鑲嵌天然美鑽的Enchanted Lotus系列珠寶，將古老的自然符號轉化為可配戴於身的現代感設計。如今，全新的設計更結合當代女性日常配戴的多變需求，並於在10月份推出的「De Beers: Where It Begins」全新形象廣告中，由全球大使、漫威電影「黑豹」女主角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）搶先演繹其中三件作品。品牌也正式宣布，全系列新作將自2022年12月起全球陸續上市。

露琵塔尼詠歐在形象廣告中配戴的Enchanted Lotus系列吊墜項鍊、戒指和一對耳釘均採用18K白金鑲嵌圓形明亮式和梨形鑽石，以具象化的圖案，詮釋盛放蓮花的優雅美態。其中鑽石吊墜項鍊和另外三件新作，以及一條高級珠寶項鍊和胸針，將率先2022年12月正式上市。開放式的手鐲、戒指、以及垂墜耳環三件新作的設計都結合了綴滿圓形明亮式鑽石的蓮葉：手鐲和戒指的兩端，一端裝飾經典的鑽石蓮花圖案，另一端則是飽滿扇形的葉片圖案，耳環的蓮花圖案則是自耳垂的鑽石蓮葉優雅垂懸而下。

高級珠寶和胸針則都採用靈活的可轉換式設計，展現高級珠寶的百變而易於搭配的多功能特質。全新Enchanted Lotus高級珠寶鑽石項鍊上鑲嵌總重約6.64克拉的鑽石，鑽石項鍊線條凝聚於一片優雅的鑽石蓮葉上，垂墜而下一朵鑲嵌梨形和圓形明亮式鑽石的蓮花圖騰；蓮花圖騰可單獨拆下搭配隨附的精緻細鍊配戴，而鑽石項鍊可單獨或搭配蓮花圖案吊墜配戴。鑲嵌3.86克拉的鑽石的胸針除了可以單獨恣意配戴在身上任何地方，也可搭配末端飾有兩枚梨形鑽石吊墜的包鑲鑽石項鍊。