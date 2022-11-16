過年圍爐必備！福容外帶金賞銀賞年菜套餐3,680元起

2023春節將至，圍爐的年夜飯要色香味俱全，怎麼選才能讓全家人可以一飽口福之外，更是可以不必忙碌準備年菜，也能在家吃團圓年夜飯？今年福容大飯店囊括電視台年菜評比金賞、銀賞、佳賞等佳績，一次推出兔年各店特色年菜，結合當地的食材與特色，搭配主廚的巧思與功夫，讓大家年菜外帶，回家簡單加熱就可把星級主廚料理澎派上桌。

福容桃園機捷A8店推出年菜外帶『揚眉兔氣迎新年』，優惠價$10,888(原價$11,828)，今年首推的【開春盈貴滿元寶】榮獲年菜評比金賞，嚴選上乘食材吉品鮑，是圍爐必備年菜。來自東北角的福容福隆店，推出「宏兔大展團圓年菜組合」，全套共7道美味佳餚，每道最低只要$1,080起，就能將最道地的海味帶回家，現在訂還享早鳥優惠，加贈八吋職人海鹽蜂蜜蛋糕一條。

其中【養生黑蒜老圃童仔雞】更獲得年菜評比銀賞殊榮，湯鮮味美，每份只要$1,680。福容台北一館，推出『福兔迎祥賀新春年菜外帶優惠』，秉持健康的料理方式，保留食材鮮美，有包含象徵年年有餘的「川味米香黃金鯧」，主廚創意新品「紅薯粉蒸翼板牛」，也有兩款十人份套組供小家庭及大家庭選擇，分別為吉祥如意$3,680元及花開富貴$6,980元，早鳥還可享優惠折扣。

南部的朋友也有高雄人必吃年菜！福容高雄店特別推出除夕當日現做的『福容港都團圓年菜組合』，包含有「精選福容小滿漢」、「滬江蟹粉獅子頭」、「金蒜鮮露蒸石斑」、「竹筍櫻花蝦米糕」、「花開富貴炒雙脆」等5道極品菜色以及「一品鮑魚佛跳牆」與「澎湖酸菜石鮔排骨鍋」2款經典湯品，10人份外帶優惠價9,999元，12/31前預訂並支付訂金，每組加贈粉紅氣泡酒及果汁兩瓶。另外還有10款功夫年菜單品任購，每道580元起，除夕當天提貨即可輕鬆上菜圍爐，與全家人一同品嚐星級珍饌，盡情享受闔家團聚的年節時光！

年菜外帶來福容一次搞定，輕鬆用星級澎湃饗宴與家人共度美好的圍爐時光，福容大飯店年菜外帶，除了有得獎的【開春盈貴滿元寶】、【養生黑蒜老圃童仔雞】、【瑤柱赤螺花膠雞】、【荷葉糯米雞】...等，另外還有伴手禮蘿蔔糕、芋頭糕，象徵著年年高升好預兆，闔家團聚饗星級美味，鴻兔大展年菜佳餚，福容大飯店給家人滿滿的感動與幸福！