票卡夾、鑰匙圈 藏壽司3款「BT21週邊」免費帶回家

繼推出BT21系列扭蛋，並且於全台北中南打造3間BT21主題特色店之後，「藏壽司」自11月24日至12月25日期間，再推出第二波BT21主題活動。只要完成指定任務，就可以獲得「BT21滑鼠墊、BT21票卡夾、BT21絨毛卡片鑰匙圈」等不同週邊。另外還有多款壽司、甜點全新登場，帶來期間限定的滋味。

藏壽司針對「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」等3間店舖，打造成BT21主題店，處處都可以見到BT21的裝飾細節。11月24日至12月25日期間，民眾按讚官方Facebook及追蹤Instagram、按讚指定貼文，並留言分享BT21特色店任一佈置物的照片．即有機會獲得「BT21滑鼠墊」或「BT21票卡夾」。另外分享BT21特色店合照並參與任務，還有機會獲得「BT21絨毛卡片鑰匙圈」。