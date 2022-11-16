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票卡夾、鑰匙圈 藏壽司3款「BT21週邊」免費帶回家
繼推出BT21系列扭蛋，並且於全台北中南打造3間BT21主題特色店之後，「藏壽司」自11月24日至12月25日期間，再推出第二波BT21主題活動。只要完成指定任務，就可以獲得「BT21滑鼠墊、BT21票卡夾、BT21絨毛卡片鑰匙圈」等不同週邊。另外還有多款壽司、甜點全新登場，帶來期間限定的滋味。
藏壽司針對「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」等3間店舖，打造成BT21主題店，處處都可以見到BT21的裝飾細節。11月24日至12月25日期間，民眾按讚官方Facebook及追蹤Instagram、按讚指定貼文，並留言分享BT21特色店任一佈置物的照片．即有機會獲得「BT21滑鼠墊」或「BT21票卡夾」。另外分享BT21特色店合照並參與任務，還有機會獲得「BT21絨毛卡片鑰匙圈」。
此外，藏壽司即日起推出「泡菜生鮭魚」、「塔塔醬蟹風味棒」、「炙烤七味醬豬五花」等3款料理，藉由醬汁與食材間的組合，搭配出全新的味覺體驗，每盤均為40元。另外隨著氣溫漸涼，藏壽司也推出「奢華饗宴」系列，包括有生鮭魚、松露奶油乳酪牛肉、北海道大帆立貝等8款品項，每盤40元起。針對喜愛甜食的民眾，還有「焦糖爆爆泡芙塔」、「北海道千層蛋糕」、「北海道牛奶布丁塔」與「北海道重乳酪蛋糕」等甜點登場，每盤40元起。
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