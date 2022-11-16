快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

票卡夾、鑰匙圈 藏壽司3款「BT21週邊」免費帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藏壽司推出第二波BT21主題活動，將送出滑鼠墊、票卡夾、絨毛卡片鑰匙圈等贈品。圖／藏壽司提供
藏壽司推出第二波BT21主題活動，將送出滑鼠墊、票卡夾、絨毛卡片鑰匙圈等贈品。圖／藏壽司提供

繼推出BT21系列扭蛋，並且於全台北中南打造3間BT21主題特色店之後，「藏壽司」自11月24日至12月25日期間，再推出第二波BT21主題活動。只要完成指定任務，就可以獲得「BT21滑鼠墊、BT21票卡夾、BT21絨毛卡片鑰匙圈」等不同週邊。另外還有多款壽司、甜點全新登場，帶來期間限定的滋味。

藏壽司針對「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」等3間店舖，打造成BT21主題店，處處都可以見到BT21的裝飾細節。11月24日至12月25日期間，民眾按讚官方Facebook及追蹤Instagram、按讚指定貼文，並留言分享BT21特色店任一佈置物的照片．即有機會獲得「BT21滑鼠墊」或「BT21票卡夾」。另外分享BT21特色店合照並參與任務，還有機會獲得「BT21絨毛卡片鑰匙圈」。

此外，藏壽司即日起推出「泡菜生鮭魚」、「塔塔醬蟹風味棒」、「炙烤七味醬豬五花」等3款料理，藉由醬汁與食材間的組合，搭配出全新的味覺體驗，每盤均為40元。另外隨著氣溫漸涼，藏壽司也推出「奢華饗宴」系列，包括有生鮭魚、松露奶油乳酪牛肉、北海道大帆立貝等8款品項，每盤40元起。針對喜愛甜食的民眾，還有「焦糖爆爆泡芙塔」、「北海道千層蛋糕」、「北海道牛奶布丁塔」與「北海道重乳酪蛋糕」等甜點登場，每盤40元起。

BT21票卡夾。圖／藏壽司提供
BT21票卡夾。圖／藏壽司提供
完成指定任務，就可獲得「BT21滑鼠墊」、「BT21票卡夾」等不同週邊。圖／藏壽司提供
完成指定任務，就可獲得「BT21滑鼠墊」、「BT21票卡夾」等不同週邊。圖／藏壽司提供
藏壽司本季推出8款「奢華饗宴」系列餐點。圖／藏壽司提供
藏壽司本季推出8款「奢華饗宴」系列餐點。圖／藏壽司提供
藏壽司新推出「焦糖爆爆泡芙塔」、「北海道千層蛋糕」等4款甜點。圖／藏壽司提供
藏壽司新推出「焦糖爆爆泡芙塔」、「北海道千層蛋糕」等4款甜點。圖／藏壽司提供

北海道 甜點 藏壽司

延伸閱讀

藏壽司宇宙明星掀熱潮！BT21特色店加碼絨毛卡片鑰匙圈

變身可愛毛毛怪！亮色系絨毛包款拖鞋 賣萌好過冬

全家毛朋友暖萌登場 熊抱哥投影夜燈、毛怪杯套必收 毛帽耳朵會動太趣味

史努比控必收 首款SNOOPY絨毛造型一卡通11/15預購

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

茹曦酒店Sunny Buffet推秋蟹吃到飽 每人980元+10%起

有著九大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出秋蟹吃到飽饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。