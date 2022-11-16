「神級早餐」是它！10大美味早餐出列 住宿優惠39折起

「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」推出5年來，已成為台灣飯店年度評選的重要指標之一，今年國旅用餐管制放寬，各大旅宿恢復提供自助式早餐，讓旅客充滿期待。最新公布2022年全台十大熊蓋讚的美味旅宿早餐名單，新面孔佔一半，可見評選戰況激烈。

今年名單中，有五家旅宿為首次入榜的超人氣旅宿，包括剛開幕的JR東日本大飯店台北、捷絲旅台南十鼓館、寒舍艾麗酒店與台中日月千禧酒店，以及高雄在地的設計旅宿比歐緻居，各地新秀競起。

其他人氣早餐得主，除了二次獲得此殊榮的和逸飯店桃園館、南方莊園渡假飯店與煙波大飯店台南館外，礁溪老爺酒店今年再次蟬連為第三次獲獎，而雲品溫泉酒店日月潭更是史無前例的四度入選，成為眾多旅客心中必吃一次的夢幻早餐。

若從地區分布來看，「2022 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」獲獎地區中，台北、桃園與台南皆有兩家旅宿入選，凸顯美味旅宿早餐已不集中於特定地區。

口味選擇上，旅客喜愛的早餐菜色TOP 3更有大幅變化。受到台灣四面環海地理優勢影響，海鮮料理擠下蟬聯多屆的牛肉湯與牛肉餐點，奪得榜首。各式蛋類料理則是強勢回歸排行榜，獲得第三名，無論是太陽蛋、荷包蛋還是歐姆蛋，都各有擁護者。

HotelsCombined大中華區域總監謝丹琪表示，健康飲食是近年的趨勢，今年也觀察到旅宿早餐的三大趨勢，一是環保永續意識抬頭，低碳排旅行興起，使各大旅宿在關注餐點美味程度之餘，也盡量使用在地食材減少碳排放；第二遼闊景致成旅客評選重點；最後，一次品嘗各國特色料理成為後疫情時代的特色。

HotelsCombined也與5間入選早餐獎的旅宿合作，包含和逸飯店．桃園館、南方莊園渡假飯店、礁溪老爺酒店、雲品溫泉酒店日月潭與煙波大飯店台南館，推出超值住宿優惠，透過網站選擇「直接跟飯店訂房」，可以最低39折入住；煙波大飯店台南館還享早鳥與連住優惠，平日入住南方莊園渡假飯店也能升等家庭客房。

2022 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎評選，來自2022/1/1至2022/09/30期間，集結HotelsCombined.com.tw網站中「旅客評價」與「住宿意見」對早餐滿意度的相關數據整理而出。