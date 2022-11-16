快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「神級早餐」是它！10大美味早餐出列 住宿優惠39折起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2022 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎結果出爐。圖／HotelsCombined提供
2022 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎結果出爐。圖／HotelsCombined提供

「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」推出5年來，已成為台灣飯店年度評選的重要指標之一，今年國旅用餐管制放寬，各大旅宿恢復提供自助式早餐，讓旅客充滿期待。最新公布2022年全台十大熊蓋讚的美味旅宿早餐名單，新面孔佔一半，可見評選戰況激烈。

今年名單中，有五家旅宿為首次入榜的超人氣旅宿，包括剛開幕的JR東日本大飯店台北、捷絲旅台南十鼓館、寒舍艾麗酒店與台中日月千禧酒店，以及高雄在地的設計旅宿比歐緻居，各地新秀競起。

其他人氣早餐得主，除了二次獲得此殊榮的和逸飯店桃園館、南方莊園渡假飯店與煙波大飯店台南館外，礁溪老爺酒店今年再次蟬連為第三次獲獎，而雲品溫泉酒店日月潭更是史無前例的四度入選，成為眾多旅客心中必吃一次的夢幻早餐。

若從地區分布來看，「2022 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」獲獎地區中，台北、桃園與台南皆有兩家旅宿入選，凸顯美味旅宿早餐已不集中於特定地區。

口味選擇上，旅客喜愛的早餐菜色TOP 3更有大幅變化。受到台灣四面環海地理優勢影響，海鮮料理擠下蟬聯多屆的牛肉湯與牛肉餐點，奪得榜首。各式蛋類料理則是強勢回歸排行榜，獲得第三名，無論是太陽蛋、荷包蛋還是歐姆蛋，都各有擁護者。

HotelsCombined大中華區域總監謝丹琪表示，健康飲食是近年的趨勢，今年也觀察到旅宿早餐的三大趨勢，一是環保永續意識抬頭，低碳排旅行興起，使各大旅宿在關注餐點美味程度之餘，也盡量使用在地食材減少碳排放；第二遼闊景致成旅客評選重點；最後，一次品嘗各國特色料理成為後疫情時代的特色。

HotelsCombined也與5間入選早餐獎的旅宿合作，包含和逸飯店．桃園館、南方莊園渡假飯店、礁溪老爺酒店、雲品溫泉酒店日月潭與煙波大飯店台南館，推出超值住宿優惠，透過網站選擇「直接跟飯店訂房」，可以最低39折入住；煙波大飯店台南館還享早鳥與連住優惠，平日入住南方莊園渡假飯店也能升等家庭客房。

2022 HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎評選，來自2022/1/1至2022/09/30期間，集結HotelsCombined.com.tw網站中「旅客評價」與「住宿意見」對早餐滿意度的相關數據整理而出。

早餐 酒店 台南

延伸閱讀

造勢送快篩劑 桃園某議員候選人遭檢舉賄選

陪賴香伶掃街搶攻桃園選情 柯文哲：Do our best盡力

捨不得經濟黨總顧問？民進黨：張善政別想唬弄桃園市民

桃園是國門之都 賴香伶：國防安全重要角色

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

茹曦酒店Sunny Buffet推秋蟹吃到飽 每人980元+10%起

有著九大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出秋蟹吃到飽饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。