CAFE ACME X alice + olivia時尚咖啡北美館限定快閃

紐約時尚設計師品牌alice + olivia今年歡慶創立二十周年，推出一系列紀念活動，如今來到最終篇章：期間限定咖啡座。比照今年紐約時裝周期間品牌於麥迪遜大道（Madison Avenue）開設的快閃露天咖啡座，alice + olivia與台灣知名的咖啡品牌CAFE ACME攜手合作，將臺北市立美術館前的CAFE ACME換上品牌經典的黑白條紋和格紋圖案，結合標誌Stacey Face經典娃娃頭， 一口氣推出八種限量餐點，期間限定至2023年1月15日止，週末造訪還會有聯名包裝花束和草莓煉乳霜凍優格冰。

CAFE ACME的餐點向來以好看、好拍、又好吃受到喜愛，此次推出的8款限定餐點包括經典無花果生火腿可頌三明治、南美青醬雞肉法棍三明治、檸檬香草海鹽薯條等鹹食，以及莓果巧克力戚風蛋糕、提拉米蘇、荔枝檸檬寒天、莓果奇亞籽冰茶等甜點；所有含奶泡的咖啡如卡布奇諾等，在兩個月的限定cafe期間，也可客製化灑上Stacey Face大頭娃娃造型的可可粉圖案。全台CAFE ACME門市更同步販售alice + olivia 70%濃巧克力與頭像餅乾。凡於CAFE ACME X alice + olivia限定露天咖啡座期間購買Stacey Face限量餐點者，皆可憑發票至全省alice + olivia門市，於留下完整資料後免費兌換精美Stacey Face隨身鏡乙只，限量100份，送完為止。 CAFE ACME X alice + olivia期間限定露天咖啡座餐點包括各式鹹食與甜點。圖／alice + olivia提供 CAFE ACME X alice + olivia期間限定露天咖啡座餐點包括各式鹹食與甜點。圖／alice + olivia提供 北美館週末限定聯名包裝花束。圖／alice + olivia提供 CAFE ACME X alice + olivia期間限定露天咖啡座，位於台北北美館戶外空間。圖／alice + olivia提供 CAFE ACME X alice + olivia期間限定露天咖啡座餐點包括各式鹹食與甜點。圖／alice + olivia提供