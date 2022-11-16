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這樣的聯名可愛瘋了！G-SHOCK推出超級瑪利歐限量表款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK採用任天堂招牌遊戲「超級瑪利歐兄弟」熱門元素，來打造新款聯名表款，結合懷舊主題，重現80年代的經典遊戲氛圍。圖／CASIO提供
G-SHOCK採用任天堂招牌遊戲「超級瑪利歐兄弟」熱門元素，來打造新款聯名表款，結合懷舊主題，重現80年代的經典遊戲氛圍。圖／CASIO提供

CASIO旗下的G-SHOCK又端出讓人驚喜的新作，採用任天堂招牌遊戲「超級瑪利歐兄弟」熱門元素，來打造新款聯名表款。結合懷舊主題，重現80年代的經典遊戲氛圍，而且主角瑪利歐「永不放棄」的態度更是呼應G-SHOCK起源的挑戰精神。

超級瑪利歐兄弟擁有來自多個國家並跨越世代的忠實粉絲，這一點與G-SHOCK相同，於是品牌便以創立之初的經典DW-5600腕表為基礎，來打造全新的DW-5600SMB-4聯名款。於是G-SHOCK利用代表瑪利歐經典紅色裝飾表殼與表圈，搭配象徵遊戲世界舞台的藍色表盤，其上的金色點綴更是讓玩家想起遊戲中的金幣。此外開啟手表背光燈時還會浮現瑪利歐跳躍圖樣，搭配表盤底部玻璃印刷的庫巴龜殼，重現遊戲中的經典動作。8 bit像素風的瑪利歐如同迷彩般被印刷在表帶上，表盤上所有字體也採用同樣風格來營造出80年代氛圍。為了這次合作，也推出特殊的外盒包裝，外盒印刷上遊戲開機畫面圖樣與瑪利歐標誌性的台詞「Here We Go !」，讓人想珍藏。

CASIO為慶祝日本鈴鹿賽道60周年，與汽車品牌HONDA攜手呈現全新聯名QB-2000HR表款，要喚起消費者心中的熱血賽車魂。圖／CASIO提供
CASIO為慶祝日本鈴鹿賽道60周年，與汽車品牌HONDA攜手呈現全新聯名QB-2000HR表款，要喚起消費者心中的熱血賽車魂。圖／CASIO提供

不喜歡可愛感也沒關係，CASIO為慶祝日本鈴鹿賽道60周年，與汽車品牌HONDA攜手呈現全新聯名QB-2000HR表款，要喚起消費者心中的熱血賽車魂。這次的合作，利用今年SOSPENSIONE懸吊系列推出的全新型號作為基礎，表盤中央顯眼紅色X型裝飾採用HONDA原廠烤漆，並把賽車活動中獨領風騷的HRC logo融入其中。紅、黑配色表帶則是採用與HONDA Type R車款內裝相同的義大利Alcantara™麂皮材質，觸感柔軟且耐用透氣更易於保養。壓印於表帶的字樣、表帶環扣、底蓋等，各種細節從裡到外都彰顯了賽車DNA。

CASIO聯名HONDA系列QB-2000HR限量表款，表盤中央顯眼紅色X型裝飾採用HONDA原廠烤漆，並把賽車活動中獨領風騷的HRC logo融入其中。圖／CASIO提供
CASIO聯名HONDA系列QB-2000HR限量表款，表盤中央顯眼紅色X型裝飾採用HONDA原廠烤漆，並把賽車活動中獨領風騷的HRC logo融入其中。圖／CASIO提供

CASIO聯名HONDA系列QB-2000HR限量表款，紅、黑配色表帶則是採用與HONDA Type R車款內裝相同的義大利Alcantara™麂皮材質，觸感柔軟且耐用透氣更易於保養。圖／CASIO提供
CASIO聯名HONDA系列QB-2000HR限量表款，紅、黑配色表帶則是採用與HONDA Type R車款內裝相同的義大利Alcantara™麂皮材質，觸感柔軟且耐用透氣更易於保養。圖／CASIO提供

CASIO聯名HONDA系列QB-2000HR限量表款，21,000元。圖／CASIO提供
CASIO聯名HONDA系列QB-2000HR限量表款，21,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK超級瑪利歐聯名DW-5600SMB-4限量腕表，4,500元。圖／CASIO提供
G-SHOCK超級瑪利歐聯名DW-5600SMB-4限量腕表，4,500元。圖／CASIO提供

品牌 義大利 任天堂

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