日本飯店1折、送5千元旅遊金！Klook X 唐吉訶德聯名

「好想去日本！」是很多日本迷過去兩年的心聲，旅日必逛的「唐吉訶德」更成為台灣人想念日本的最佳去處之一；如今國境開放，Klook攜手DON DON DONKI將帶大家前進日本，11月18~27日一連10天，只要在DON DON DONKI西門店或忠孝新生店消費就能獲得Klook日本商品88折折扣，單筆消費滿千還有機會抽中Klook 5,000元日本旅遊金。

台灣人有多愛日本？據Klook平台數據，光是日本宣布解封當周的周末，Klook日本旅遊商品流量便暴增3倍；過去一個月Klook日本商品，包括樂園景點門票、交通住宿等，整體銷售月成長也飆升7倍之多，其中JR Pass、日本環球影城、大阪周遊券以及東京大阪市區住宿都是熱賣商品。

DON DON DONKI疫情期間，成為日本迷一解思念日本之情的地方，挖寶日本好康含括日本直送零食、藥妝、生鮮食品、雜貨、日式特色熟食或是保健食品，甚至是關西、九州、沖繩、北海道、東北等地區的當地特產一應俱全。

Klook與DON DON DONKI的聯名合作，期間到店即享、滿額即抽優惠，到DON DON DONKI西門店或忠孝新生店消費，就能獲得Klook日本88折優惠券，最高可折抵120元；當日單筆消費超過千元還能抽獎，包括市價9,999元的DON DON DONKI吉祥物DONPEN大型玩偶、Klook日本行程9折、日本飯店1折等折扣，最大獎則是Klook日本旅遊金5,000元。