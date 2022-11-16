快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

根本手上金項鍊！沛納海推新款Luminor紅金表帶腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
沛納海推出以首款搭配Goldtech紅金表帶的Luminor Due TuttoOro腕表，宛如手上的閃耀輕珠寶。圖 / PANERAI提供
沛納海推出以首款搭配Goldtech紅金表帶的Luminor Due TuttoOro腕表，宛如手上的閃耀輕珠寶。圖 / PANERAI提供

雖然並非手表最重要的位置，但佔據最多視覺面積的表帶卻是多數人對一只手表的第一印象。原本擅長運用特殊複合材質的沛納海（PANERAI），推出首款搭配Goldtech紅金表帶的新款Luminor Due TuttoOro腕表，藉由特殊紅金的成色搭配Luminor表殼，展現出奢華的開闊大器。

所有的貴金屬多以黃金為主流，而表殼常見的「玫瑰金」則是因結合了銅，因此帶出紅潤色澤。新款Luminor Due TuttoOro腕表的表殼與表帶則悉數使用沛納海自家配方的Goldtech紅金，其中包含較黃金更稀有的鉑金與較多的銅，因此不僅物理性較黃金為佳、色澤也更為紅潤。38毫米的表殼並使用P.900自動上鍊機芯，具備時間顯示、小秒針、日期與300米防水性能。而特殊的Goldtech紅金表帶更將Luminor護橋式表冠的半月形設計藏入設計，展現整體的和諧品味。

事實上，包含表殼、表帶皆採用同材質貴金屬的全金款其實較為稀少，畢竟表帶如何結合設計、展現獨特的辨識度？一向考驗高級運動表的設計功力。例如愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）今年便有一款Royal Oak 50周年Jumbo超薄腕表，以黃金搭配特殊的鏈結設計，尤其表帶的寬度不一並全數具備磨砂紋理，製造難度大幅提高，全球限量50只，訂價222萬7,000元。

此外江詩丹頓（Vacheron Constantin）則有一只Overseas自動上鍊粉紅金款，從表圈、表帶，低調整合了品牌經典的「馬爾他十字」，每一節的鍊帶與鍊結並有著鮮明的立體感，搭配上藍色面盤和具備日內瓦印記的5100機芯，表款另付藍色橡膠表帶、藍色鱷魚皮表帶各一條，訂價168萬元，並僅在江詩丹頓專賣店中販售。

由於具備較多的銅與更稀有的鉑金，讓沛納海的Goldtech紅金具備紅潤色澤、與更好的抗氧化性。圖 / PANERAI提供
由於具備較多的銅與更稀有的鉑金，讓沛納海的Goldtech紅金具備紅潤色澤、與更好的抗氧化性。圖 / PANERAI提供
皇家橡樹系列Jumbo超薄腕表，7121自動上鍊機芯、黃金、39毫米、時間與日期顯示、50周年特製自動盤，222萬7,000元。圖 / Audemars Piguet提供
皇家橡樹系列Jumbo超薄腕表，7121自動上鍊機芯、黃金、39毫米、時間與日期顯示、50周年特製自動盤，222萬7,000元。圖 / Audemars Piguet提供
Luminor Due TuttoOro腕表的表帶鏈結呼應了Luminor系列的半月形護橋式表款，展現出設計上的和諧完整。圖 / PANERAI提供
Luminor Due TuttoOro腕表的表帶鏈結呼應了Luminor系列的半月形護橋式表款，展現出設計上的和諧完整。圖 / PANERAI提供
以18K粉紅金為表殼、表帶材質的江詩丹頓Overseas自動上鍊腕表，隨表再附藍色橡膠表帶、藍色鱷魚皮帶各一條，以呼應面盤的蔚藍色彩。圖 / Vacheron Constantin提供
以18K粉紅金為表殼、表帶材質的江詩丹頓Overseas自動上鍊腕表，隨表再附藍色橡膠表帶、藍色鱷魚皮帶各一條，以呼應面盤的蔚藍色彩。圖 / Vacheron Constantin提供
Overseas自動上鍊腕表，5100自動上鍊機芯、粉紅金、41毫米、時間顯示，專賣店限定，168萬元。圖 / Vacheron Constantin提供
Overseas自動上鍊腕表，5100自動上鍊機芯、粉紅金、41毫米、時間顯示，專賣店限定，168萬元。圖 / Vacheron Constantin提供

腕表

延伸閱讀

果粉快跟回憶說再見！iPod、豆腐頭都掰了 外媒盤點今年停產5款蘋果產品

靈兔報到！江詩丹頓藝術大師兔年腕表瞬跳、浮雕秀絕活

兩地時區、「中東面」和「藍金」！潮牌BAPE獻上翻玩話題表款

A-Lin活力站台Bell & Ross BR-X5新品腕表大秀未來風

相關新聞

連續41天！7-ELEVEN推16款指定「家庭號飲品」2件88折

為了滿足消費者日常所需，7-ELEVEN觀察到疫情下帶動家庭號規格飲品成長，消費者就近便利購買機會提高，同時掌握年末聚會...

迷幻星空好燒！Diptyque倒數月曆華麗必收加碼限定蠟燭

滿天星空，總能為人帶來無限想像，充滿夢幻的迷人氣息，Diptyque以絢爛星空為靈感，打造一系列耶誕經典產品，其中年度聖...

迎接11月20世界兒童日 Pandora x UNICEF年度慈善吊墜

迎接11月20日的世界兒童日，丹麥國際珠寶品牌Pandora今年持續與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，藉「Char...

「黑豹」女星露琵塔尼詠歐 民族風貴氣造型制霸紅毯

在漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever） 中扮演重要角色的奧斯卡...

白種元「本家韓式燒肉」開箱！開幕加碼「現送2盤肉」

喜愛韓國料理的民眾，終於等到韓國廚神「白種元」登台了！白種元旗下的「本家BORNGA韓式燒肉」，即將於11月25日起於台...

茹曦酒店Sunny Buffet推秋蟹吃到飽 每人980元+10%起

有著九大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，即日起推出秋蟹吃到飽饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。