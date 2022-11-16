根本手上金項鍊！沛納海推新款Luminor紅金表帶腕表

雖然並非手表最重要的位置，但佔據最多視覺面積的表帶卻是多數人對一只手表的第一印象。原本擅長運用特殊複合材質的沛納海（PANERAI），推出首款搭配Goldtech紅金表帶的新款Luminor Due TuttoOro腕表，藉由特殊紅金的成色搭配Luminor表殼，展現出奢華的開闊大器。

所有的貴金屬多以黃金為主流，而表殼常見的「玫瑰金」則是因結合了銅，因此帶出紅潤色澤。新款Luminor Due TuttoOro腕表的表殼與表帶則悉數使用沛納海自家配方的Goldtech紅金，其中包含較黃金更稀有的鉑金與較多的銅，因此不僅物理性較黃金為佳、色澤也更為紅潤。38毫米的表殼並使用P.900自動上鍊機芯，具備時間顯示、小秒針、日期與300米防水性能。而特殊的Goldtech紅金表帶更將Luminor護橋式表冠的半月形設計藏入設計，展現整體的和諧品味。

事實上，包含表殼、表帶皆採用同材質貴金屬的全金款其實較為稀少，畢竟表帶如何結合設計、展現獨特的辨識度？一向考驗高級運動表的設計功力。例如愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）今年便有一款Royal Oak 50周年Jumbo超薄腕表，以黃金搭配特殊的鏈結設計，尤其表帶的寬度不一並全數具備磨砂紋理，製造難度大幅提高，全球限量50只，訂價222萬7,000元。