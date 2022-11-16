聽新聞
test
0:00 / 0:00
根本手上金項鍊！沛納海推新款Luminor紅金表帶腕表
雖然並非手表最重要的位置，但佔據最多視覺面積的表帶卻是多數人對一只手表的第一印象。原本擅長運用特殊複合材質的沛納海（PANERAI），推出首款搭配Goldtech紅金表帶的新款Luminor Due TuttoOro腕表，藉由特殊紅金的成色搭配Luminor表殼，展現出奢華的開闊大器。
所有的貴金屬多以黃金為主流，而表殼常見的「玫瑰金」則是因結合了銅，因此帶出紅潤色澤。新款Luminor Due TuttoOro腕表的表殼與表帶則悉數使用沛納海自家配方的Goldtech紅金，其中包含較黃金更稀有的鉑金與較多的銅，因此不僅物理性較黃金為佳、色澤也更為紅潤。38毫米的表殼並使用P.900自動上鍊機芯，具備時間顯示、小秒針、日期與300米防水性能。而特殊的Goldtech紅金表帶更將Luminor護橋式表冠的半月形設計藏入設計，展現整體的和諧品味。
事實上，包含表殼、表帶皆採用同材質貴金屬的全金款其實較為稀少，畢竟表帶如何結合設計、展現獨特的辨識度？一向考驗高級運動表的設計功力。例如愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）今年便有一款Royal Oak 50周年Jumbo超薄腕表，以黃金搭配特殊的鏈結設計，尤其表帶的寬度不一並全數具備磨砂紋理，製造難度大幅提高，全球限量50只，訂價222萬7,000元。
此外江詩丹頓（Vacheron Constantin）則有一只Overseas自動上鍊粉紅金款，從表圈、表帶，低調整合了品牌經典的「馬爾他十字」，每一節的鍊帶與鍊結並有著鮮明的立體感，搭配上藍色面盤和具備日內瓦印記的5100機芯，表款另付藍色橡膠表帶、藍色鱷魚皮表帶各一條，訂價168萬元，並僅在江詩丹頓專賣店中販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言