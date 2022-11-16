充滿儀式感的聖誕倒數曆！ 精選15大美妝保養香氛品牌　每年必收的夢幻逸品

聖誕必敗物品！

下個月就是許多人都非常期待的聖誕節了！近日許多店家都開始擺出聖誕節相關的商品以及裝飾，街邊也開始可以看到聖誕樹及漂亮的燈飾出現。每年聖誕節除了到大街上感受節慶氛圍外，買聖誕禮物也是注重儀式感的人必行的活動之一。其中各大美妝、保養、香氛品牌所推出的限量「聖誕倒數曆」，更是吸引許多人搶購。

其實「聖誕倒數曆」原先為德國的聖誕節傳統，父母們會準備23個小禮物與1個平安夜的大禮物送給孩子，並倒數聖誕節，有的家庭也會以每天點一根蠟燭的方式倒數。之後店家從這樣的傳統中嗅到商機，許多品牌開始在聖誕節前推出倒數曆商品，且大多為限量，精緻漂亮內容又豐富的大禮盒，總是在開售沒多久就銷售一空。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出各大美妝保養香氛品牌的聖誕倒數月曆TOP 15，快來看看這些讓人超心動的小可愛們吧！

image soruce: DIOR

NO. 10 GUERLAIN 嬌蘭

嬌蘭今年推出了「流金星燦倒數月曆」，充滿聖誕氣息的白色房屋造型包裝，再點綴上金色的星星及緞帶，光是外觀就超有節慶氛圍。拆開後裡面有25個精緻小禮，迷你的瓶子內裝有香氛、香皂、護膚品、唇膏等多種驚喜，每一天都讓人充滿期待。



倒數月曆的禮盒以FSC1紙板製成，還配有木腳墊和可拆卸的底盤，堅固的材質讓漂亮的禮盒可以長期保存，用來放置其他物品相當實用，精緻又澎湃的禮盒就算要價25,500元還是很快就在官網上賣到缺貨，網友們也紛紛表示：「包裝好美」、「香水做成迷你好可愛」、「迷你香氛會不會太可愛」。

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NO. 9 DIPTYQUE

知名香水香氛品牌DIPTYQUE推出了以璀燦星空為主題的「星夜銀河夜光禮盒」聖誕倒數曆，黑底的盒子上繁星點點，大片星河給人的感覺美麗又神秘，打開後裡面有25個小抽屜，以墨藍、深綠及酒紅三色搭配，超級有聖誕節的感覺。



在內含的25個小禮物中，有各種不同氣味的迷你香氛蠟燭、淡香水、淡香精、香氛皂及護膚品等等，每一天的香味都能讓人擁有好心情。該款禮盒售價18,800元，在DIPTYQUE旗艦店限量販售，許多網友都非常心動，「香味好聞，包裝又超有儀式感」、「DIPTYQUE聖誕款好有質感」、「賞心悅目療癒系商品」。

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NO. 8 LANCOME 蘭蔻

蘭蔻的美妝、保養品在平時就是許多人的最愛，所推出的聖誕倒數曆裡包含了小黑瓶精華、睫膏、護膚品、香水、彩妝等24種熱銷產品，絕對是每一個美妝保養愛好者的夢幻逸品！



蘭蔻今年推出兩款倒數曆，分為約3000元平價版及約6000元奢華版。包裝皆以巴黎大街為概念，打開後裡面是由紙盒做成的24個小屋，一旁還有點點雪花及艾菲爾鐵塔點綴，每一個小屋裡都是讓人驚喜的小禮物。禮盒雖然只在國外販售，不過早已有許多人透過代購購買，「蘭蔻這組真的很推」、「無敵超值」、「桃紅和巴黎鐵塔好可愛」。

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NO. 7 innisfree

innisfree與韓國插畫家étoffe合作，以人類和動物的療癒互動為主題，推出溫馨感滿滿的聖誕節限定包裝，在一片以紅綠配色、雪花、星空等搶眼風格為主題的聖誕禮盒中，清新的模樣反倒成了意外的亮點。



Innisfree的聖誕倒數曆可是「只送不賣」，從12月1日起只要消費滿3,000元就可以獲得，內含12種市價共1,506元的熱銷保養品，讓許多人覺得超級划算。此外，innisfree和伊甸基金會合作的「綠色聖誕」計畫也邁入第4年，會將聖誕商品的部分收益捐給基金會，既能獲得好用保養品又可以傳遞愛心，讓許多網友大推，「每年都在期待innisfree的聖誕禮盒」。

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NO. 6 Jo Malone London

Jo Malone London每年都會推出限定聖誕倒數曆，雖然臺灣只能透過代購購買，但還是有不少香氛迷每次都會購入。今年的「歡樂雪花聖誕倒數月曆」要價約16,700元，以懷舊針線盒作為設計概念，做成雙層抽屜盒，簡約大器又帶點英倫風的外觀相當有質感。



禮盒內有25個小禮物，為不同味道的香水、香氛蠟燭、潔膚露及精緻的小飾物，蒐羅了各式各樣的香味，其中有多個味道都是聖誕節限定款，讓喜歡香水香氛的人都覺得非買不可！「每年都被包裝吸引」、「限定版總是特別香」、「雙層包裝真的好燒」、「雙層感覺很棒，可以當收納盒」。

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image source: JO MALONE LONDON

NO. 5 L’OCCITANE 歐舒丹

歐舒丹今年一共推出4款倒數曆，除了有經典款的「繽紛限定版倒數月曆」（NT.2,580）以及升級版的「奢華倒數月曆」（NT.5,500）外，還有特別的「繽紛限定版7日倒數月曆」（NT.1680）及「可重複使用倒數月曆」（約NT5,796），每一種都有不同特色。



歐舒丹今年的聖誕倒數曆與法國藝術家Eva Offredo合作，推出繽紛亮眼的禮盒包裝，裡面有各種超人氣商品，從經典的護手霜到沐浴油、潤髮乳、香氛噴霧等一應俱全。7日版的倒數曆吸引到許多小資族，全臺限定50組的奢華版則讓歐舒丹迷們都心動不已，「裡面的東西都很有用，而且味道很好」、「髮品／臉部／身體的都有」。

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NO. 4 Dior 迪奧

迪奧在今年推出了兩款超奢華的聖誕倒數曆禮盒，其中「迪奧香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆」堪稱最浮誇的禮盒，一盒要價10萬元，以木盒打造出仿迪奧蒙田大道30號旗艦店外觀的質感包裝，內含多款香氛，雖然價格不斐還是引來許多人搶購。



另一款則是以閃耀星辰為主題的「迪奧2022聖誕倒日曆」，以星座為設計靈感，燙金的圖案線條再加上墨藍的底色超有聖誕氛圍，內容物一樣有多種香氛、香水、彩妝品等等，18,000元的價格雖然不便宜但還是吸引許多人訂購，「從來沒買過倒數月曆的我今年也想收一組」、「好貴但好美」、「覺得迪奧最值得買」、「剛剛滑到Dior的就給他刷下去了」。

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image source: DIOR

NO. 3 YSL

身為許多人喜愛的彩妝品牌，YSL今年推出的「迷情聖誕倒數月曆」讓唇膏控們都超級心動。黑金配色的禮盒，簡約大器的設計透露出低調的奢華感，定價12,500元的禮盒內含市價16,143元的商品，預計於11月25日正式在臺灣上市，許多人都摩拳擦掌等著下單搶購。



禮盒內含有多款YSL經典脣膏，以及淡香精、睫毛膏、眼線筆、保養品等等，可謂集結許多夢幻產品的華麗大禮包，設計成迷你款的彩妝品不只小巧可愛也超方便攜帶，讓不少喜歡妝保養品的人都超想入手，「這個真的好值得買」、「迷你唇釉好可愛」、「超級燒」、「這個月曆給得誠意十足」、「東西都好厲害，超值得」。

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NO. 2 SABON

沐浴保養香氛品牌SABON推出了「幸福饗宴倒數月曆」，以粉紫為主要色調的紛繽色彩再配搭配復古的印花紋路，可愛中又帶著華麗的包裝風格超級吸睛。此外，包裝的內部也別具巧思，每一天的盒子都可以單獨做為一個小禮物，拿完禮物後剩下的空盒還能夠DIY成聖誕樹掛飾，從裡到外都是滿滿的節慶感！



倒數月曆裡除了有SABON最熱銷的磨砂膏、沐浴油外，還有護手霜、香氛噴霧、香水、面膜、洗髮乳等產品，全都是正裝或旅行裝而非試用包，超豐富的禮盒定價5,980元，吸引許多人購入，「超美的，而且東西很實用」、「裡面的商品都很棒耶」、「SABON倒數月曆好用心喔！！完全沒有試用包！！」。

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NO. 1 La Mer 海洋拉娜

海洋拉娜的「奇幻嘉年華倒數日曆」在週年慶期間推出，深藍色的包裝加上各種不同顏色的放射狀線條圖樣，看起來既像煙火又像繽紛的海底世界，非常有節慶感，定價20,700元的禮盒內含市價27,094元的產品，讓不少人都想要購入這組倒數曆。



倒數曆裡含有12種不同的護膚產品，像是潔膚乳、醒膚水、精華、面膜、眼霜、唇霜等，各種明星商品讓這一個禮盒幾乎能滿足所有護膚需求，是許多注重保養的人都非常關注的商品，「聖誕日曆好美」、「荷包又要被掏空啦」、「La Mer真的蠻有誠意～兩款乳霜、唇霜都有到正貨的大小」、「很有質感」、「外包裝好漂亮，有一種煙火綻放的感覺」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年11月11日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『美妝保養香氛品牌聖誕倒數曆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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