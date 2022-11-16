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蠟筆小新「雪燒奶油蛋糕」升級回歸！小葵、小白也現身

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
今年禮盒可見到萌兔小新，還有小葵、小白等角色登場。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
今年禮盒可見到萌兔小新，還有小葵、小白等角色登場。圖／SUNFRIEND MOUTH提供

農曆新年腳步越來越近，曾經在中秋節推出蠟筆小新主題禮盒的「SUNFRIEND MOUTH」，今年推出「兔飛猛進版」的「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒」，除了包裝上可以見到兔版造型蠟筆小新，還有全新口味、全新角色登場，並附贈週邊商品，讓小新陪伴大家一起歡度新年。

新推出的「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕『兔飛猛進版』，外層蛋糕選用有機金黃土雞蛋、鮮奶製作，內餡使用日本北海道LUXE乳酪，並有厚雪奶油、巧克脆脆及濃芯花生3種口味。其中「厚雪奶油」將原本的奶油味內餡增量成為厚雪口感，更顯絲滑乳香；「巧克脆脆」以原本的巧克力口味作為基底，撒上64%比利時黑巧克力塊，添入脆脆口感，層次更明顯；全新口味「濃芯花生」使用台灣焙炒花生米、花生醬，融合奶油基底，有著濃厚香氣。蛋糕外層並以巧克力醬微笑線點綴。除了烙印有小新造型之外，還有妹妹小葵、小白都一起加入，造型更多變。

除了包裝、口味升級，本次禮盒並會附贈「限定版蠟筆小新蛋糕紙盤」6入組，讓可愛萌兔蠟筆小新跟雪燒奶油蛋糕一起端上桌享用，禮盒內的「內容物說明小卡」也可以DIY成兔年限定桌面擺設。另外還可加價10元購買同款霧面提袋，增添贈禮體面感。「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕『兔飛猛進版』自即日起於SUNFRIEND MOUTH官網開放預購，單盒750元，3盒1,999元，5盒2,995元。11月23日起也於全家便利商店開放預購，單盒850元，5盒2,995元。

蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒「兔飛猛進版」，附贈蛋糕紙盤組及說明小卡，並可加價升級同款提袋。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒「兔飛猛進版」，附贈蛋糕紙盤組及說明小卡，並可加價升級同款提袋。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒「兔飛猛進版」共有厚雪奶油、巧克脆脆、濃芯花生3款口味。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒「兔飛猛進版」共有厚雪奶油、巧克脆脆、濃芯花生3款口味。圖／SUNFRIEND MOUTH提供

巧克力 蠟筆小新

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